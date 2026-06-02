Peter Lenz and Friends stellen neues Album bei Konzert auf der Waldbühne vor. Schmittenstollen-Pächter will Gastronomie noch stärker in den Fokus rücken und mit weiteren Konzerten werben.
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Zum Auftakt der Konzertreihe auf der Waldbühne des Schmittenstollens präsentierte Schmittenstollen-Pächter Michael Kammerowski mit Peter Lenz and Friends einen Quotenbringer. Die Musiker genießen einen ausgezeichneten Ruf. Am Sonntag präsentierten die Künstler ihr neue Programm, und das begeisterte die Zuhörer.