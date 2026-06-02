Konzert am Schmittenstollen
Pächter hofft auf mehr Zuspruch in der Saison
Zum Auftakt der Open-Air-Saison auf der Waldbühne des Schmittenstollens traten Peter Lenz and Friends auf. Die Musiker sind gern
Zum Auftakt der Open-Air-Saison auf der Waldbühne des Schmittenstollens traten Peter Lenz and Friends auf. Die Musiker sind gern gesehene Gäste am Besucherbergwerk.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Peter Lenz and Friends stellen neues Album bei Konzert auf der Waldbühne vor. Schmittenstollen-Pächter will Gastronomie noch stärker in den Fokus rücken und mit weiteren Konzerten werben.

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Zum Auftakt der Konzertreihe auf der Waldbühne des Schmittenstollens präsentierte Schmittenstollen-Pächter Michael Kammerowski mit Peter Lenz and Friends einen Quotenbringer. Die Musiker genießen einen ausgezeichneten Ruf. Am Sonntag präsentierten die Künstler ihr neue Programm, und das begeisterte die Zuhörer.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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