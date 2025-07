Mit einem russischen Kleintransporter, einem UAZ Buchanka, möchten Jana und Dominik Bouffleur im nächsten Frühjahr bis in die Mongolei reisen. Er, gebürtiger Bad Kreuznacher, und seine Frau haben sich vor einigen Jahren in der Kurstadt kennengelernt.

Über Russland, Usbekistan und weitere Länder in die Mongolei: Diesen Traum erfüllen sich Jana und Dominik Bouffleur. Er, gebürtiger Bad Kreuznacher, und seine Frau, die etwa 2012 wegen ihres Berufs zugezogen ist, haben sich in der Kurstadt kennengelernt, berichten sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

2018 zog es die beiden nach Ludwigshafen am Rhein, seit 2024 wohnen sie in Annweiler am Trifels (Kreis Südliche Weinstraße), bei den Eltern von Jana Bouffleur. Und das nicht ohne Grund, denn im April des gleichen Jahres starteten sie eine sechsmonatige Reise nach Südosteuropa und den Balkan. Dafür haben sie Ende 2023 ihre Wohnung gekündigt und „alles verkauft, was wir verkaufen konnten“, sagt die 35-Jährige.

i Bei ihrer Reise in den Balkan haben die beiden in Albanien am Nivicë Canyon Halt gemacht. Jana Bouffleur

Nun wartet die nächste Reise auf das Paar: Im Frühjahr 2026 geht es in die Mongolei. Das Ziel sei schon vor der ersten Reise in den Köpfen der beiden gewesen. „Das Land bietet alles“, schwärmt Dominik Bouffleur. Steppe, Wüste, Berge – die Natur fasziniert das Ehepaar. „Von der alten Reise noch schwärmen, aber von der neuen schon träumen, das ist wirklich ein schönes Gefühl“, findet der 38-Jährige. „Jetzt wagen wir den Schritt und freuen uns sehr.“

Die Entscheidung, mit einem UAZ Buchanka (Baujahr 2021) loszufahren, war recht spontan, erzählt er. Geplant war eigentlich ein Land Rover, aber die aktuellen Marktpreise haben den beiden nicht zugesagt. Per Zufall sind sie auf eine Online-Anzeige für den russischen Kleintransporter gestoßen. „Wir hatten das Auto gar nicht auf dem Schirm. Es war Liebe auf den ersten Blick“, berichtet Jana Bouffleur.

Für die Reise baut das Paar den Geländetransporter um. Das Dach können sie herausdrücken, darin richten sie sich ihren Schlafplatz ein. Alles sei eher minimalistisch, viel Platz haben sie nicht, es reicht aber für eine Küchenzeile mit einem Waschbecken und Sitzmöglichkeiten. Außerdem wird es Stauraum und eine Trockentoilette geben. „Wir müssen uns für die Reise schon sehr, sehr lieb haben“, scherzt der 38-Jährige.

i Diesen UAZ Buchanka (Baujahr 2021) haben Jana und Dominik Bouffleur für ihre Reise bis in die Mongolei gekauft. Jana Bouffleur

Die beiden lassen sich bewusst noch etwas Zeit bis es losgeht, denn die Planung koste viel Zeit und Geld. Einiges müssen die beiden während ihrer Tour beachten, etwa entsprechende Auto- und Krankenversicherungen sowie Visa und Währungen. „Die Reise ist deutlich weiter und größer als die letzte“, erklärt Jana Bouffleur. Deshalb gelte es jetzt, viel anzusparen. Vor allem, weil sie planen, während ihres Trips nicht zu arbeiten. Während sie sich für ihre Reise in den Balkan unbezahlt haben freistellen lassen, haben sie sich für die nächste Tour dazu entschiede, ihre jeweiligen Vollzeitjobs zu kündigen. Die 35-Jährige ist Teamverantwortliche im Kundenservice, der gebürtiger Bad Kreuznacher arbeitet in einem Tanklager. „Wir sind komplett frei. Wir haben keinen Besitz, keine Kinder, keine Verpflichtungen“, so Bouffleur.

„Die Reise ist für uns schon eine Art Neuanfang“, findet die 35-Jährige. Ihren Job verlässt sie „mit zwei tränenden Augen“. Sie gibt Sicherheit und „einen tollen Job auf“, erklärt sie. Sie haben für sich entschieden, dass sie während ihrer Reise herausfinden möchten, wo es in Zukunft für sie perspektivisch hingeht. Sie wollen Erfahrungen, Erlebnisse und Lebensweisheiten sammeln. Sie schließen nicht aus, danach wieder in ihre Jobs zurückzugehen. „Vielleicht wird es aber auch etwas ganz anderes“, meint Bouffleur. Auch dass nicht jeden Monat automatisch Geld aufs Konto fließt, werde eine neue Erfahrung werden.

i Der Platz im Kleintransporter ist beschränkt, das Ehepaar baut gerade um und schafft etwa Platz für eine Küchenzeile mit Sitzmöglichkeiten. Jana Bouffleur

Ob die Mongolei das Endziel der Reise ist, wissen sie noch nicht. Sie werden Halt in weiteren Ländern machen, etwa in Russland, Georgien, Usbekistan und Kasachstan. „Der Weg ist das Ziel“, findet Jana Bouffleur, die auch russisch spricht, was für die angestrebte Reise von Vorteil ist. Was ihnen wichtig ist: „Wir machen immer nur das, womit wir uns gut fühlen.“ Es gebe viele schöne Länder und viel eindrucksvolle Natur zu entdecken. Gerade die Natur und das Miteinander mit den Menschen ist für die beiden besonders interessant. Vor Ort wollen sie dann spontan schauen, wie lange sie an den jeweiligen Orten bleiben. Bei der ersten Reise hat das Paar gelernt: „Planung ist gut, aber Spontanität ist noch viel, viel besser“, sagt die 35-Jährige. Und wie lange soll die Reise gehen? „So lange, wie das Geld reicht“, sagt sie und lacht. Mindestens ein Jahr, eher länger, solle die Reise schon dauern, fügt der gebürtige Bad Kreuznacher hinzu.

Die Reaktionen von Freunden und Familien sind sehr unterschiedlich ausgefallen, berichten die beiden. Im Großen und Ganzen haben die Leute ausgedrückt, wie mutig und cool sie das Vorhaben generell finden, erzählt Jana Bouffleur.

Und wie sieht es mit auswandern aus? Konkrete Pläne haben die beiden dafür nicht. Aber: „Wir sind für alles offen, was sich gut und richtig anfühlt“, sagt sie.