Ozzy und Hombes: Immer wieder „Bark at the Moon“

Ein Hombes trotzt Widrigkeiten, fast so wie Ozzy Osbourne, der diese Woche verstorben ist. In der Wochenendkolumne blickt Redaktionsleiter Marian Ristow auf die Woche zurück und analysiert das Geschehen. Und das kann manchmal wehtun.

Worte wurden in den vergangenen Wochen zu vielen Themen reichlich gewechselt. Ob Meisenheimer Krankenhaus, der anstehende Weggang von Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Nath, Staudernheimer Abrisshaus oder die Abschiebung der Roxheimer Familie Alcantara.

Es mag wie in einem Roman von Eugène Ionesco wirken, wenn sich jemand, der selbst seine Meinung zu allem und jedem abgibt (wie ich), sich darüber auslässt, dass sehr viele, vielleicht „zu viele“ Meinungen durch den Orbit wabern. Stellungnahmen sind gut und schön – ein Medium wie eine Zeitung lebt auch ein Stück weit davon. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es deutlich sinnvoller wäre, wenn die beiden gegenüberstehenden Lager einfach in Dialog miteinander treten. Da könnte es doch tatsächlich passieren, dass man im direkten Austausch zu einer Lösung kommt. Das wäre ja kaum auszuhalten.

Ob das Statement der Kreisverwaltung in Sachen Abschiebung wirklich klug war, wage ich zu bezweifeln. „Im konkreten Fall hätten der Flüchtlingskoordinator der VG und der Rechtsanwalt diesen Aspekt stärker in den Blick nehmen müssen, um die Abschiebung abzuwenden“, ein Satz, der aufhorchen lässt und der sicher nicht nur bei mir für Unbehagen gesorgt hat. Das war weder nötig noch angebracht. Hier einen Ehrenamtler versuchen, in die Pflicht zu nehmen, geht keinen Meter – salopp gesagt!

Nicht kleinkriegen lässt sich unser Hombes. Rudolf Hornberger, so heißt er in echt, feiert am Sonntag seinen 94. Geburtstag – und ist weiterhin eine feste Größe in unserer Zeitung. Kolumnist, Blogger, Genießer, Beobachter, Mensch, de’ Hombes iss wie er iss. Was für ein Glück! Möge es noch lang so bleiben. In dieser Woche wurde er Opfer eines gravierenden Falls von Mundraub (ihm wurde eine Flasche Wein gestohlen, wie in seiner Kolumne „Em Hombes in di Fiiß gelaaf“ berichtet, und anschließend streckte ihn ein Hexenschuss danieder. Für den Hombes kein Problem. Er übersteht das. Auf dass er uns noch häufig von Kreuznacher Gestalten, von Heckeschissern, Hochseeschern, Siwwesinniche und Spinatwachtele berichtet! Happy birthday, Hombes!

i "Bark at the Moon" - was für ein Album. Dieses Originalleibchen stammt aus dem Jahr 1983. Marian Ristow

Während unsere Galionsfigur weiter Wind und Wetter trotzt, ist diese Woche Ozzy Osbourne verstorben. Ein Verlust, der mich traurig macht. Black Sabbath und Ozzy in seiner Solophase waren für mich seit der neunten Klasse steter Begleiter durch die harte Schülerzeit. Dieses grandiose Jake-E.-Lee-Riff von „Bark at the Moon“ und dieses Werwolf-Heulen von Ozzy begeistern mich auch nach dem 100.000. Durchlauf. Zu Schulzeiten mit meinen Kumpels Sebastian und Daniel in dessen grünem Clio oder heute im Büro, die Liebe zu diesem Album ist nie verschwunden. Ozzy ist immer Arbeiter, immer bodenständig geblieben, war sich nie zu fein für seine Fans. Farewell, mach’s gut! Ihnen allen ein beschwingtes Wochenende!

E-Mail: marian.ristow@ rhein-zeitung.net