Spaß für die ganze Familie auf der Osterwiese im Kurpark von Bad Münster am Stein: Diese hatte in diesem Jahr ein deutlich umfangreicheres Angebot als in den Vorjahren zu bieten.

Die Organisatoren der Kultur und Tourismus Rheingrafenstein gGmbH haben in diesem Jahr nochmals an der Konzeption der Osterwiese im Kurpark von Bad Münster am Stein gefeilt: Herausgekommen ist eine Veranstaltung, die noch mehr Spaß und zusätzliche Attraktionen für Familien bietet.

i Oscar (links) und Jonah hatten schnell einen Freund gefunden, der sich noch vom vielen Eier verstecken erholen musste. Josef Nürnberg

Bewusst haben die Veranstalter erstmals die Stände über den Schnittpunkt des historischen und neuen Kurparks als verbindende Achse bis hin zur historischen Salinenverwaltung anwachsen lassen. Egal, von welcher Seite man kam, die Besucher hatten die Veranstaltung stets im Blick. Wobei die Kinder ohnehin wussten, wo ihr Lieblingsort auf der Osterwiese ist. Nämlich dort, wo die Hasen der Familie Voigtländer sich tummelten, und wo die Esel der Noteselhilfe genüsslich frisches Gras fraßen. Das allerdings ist gar nicht so gut für die Tiere. Denn als Wüstentiere sind sie frisches Grün eigentlich nicht gewohnt. „Gerade das macht ihre Haltung so kompliziert, sodass viele scheitern und die Tiere am Ende bei der Noteselhilfe landen“, wie Eszter Takar von der Noteselhilfe informierte.

i Nicht nur auf dem Rücken der Pferde kann das Glück der Erde liegen, auch ein Ritt auf dem Esel kann glücklich machen. Josef Nürnberg

Für die kleinen Besucher bot die Osterwiese aber noch viel mehr: Da drehte ein Kinderkarussell seine Runden, es wurde Kinderschminken angeboten, und der Spielanhänger der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach bot zusätzlichen Freiluftspaß. Während die Kinder Abwechslung pur erlebten, mussten sich Mama, Papa, die Großeltern oder Tanten und Onkel nicht langweilen. Denn an den zahlreichen Ständen gab es viel zu entdecken. Osterdeko oder auch Taschen aus Jeansstoff – das Angebot war deutlich umfangreicher als in vergangenen Jahren.

i Schon früh am Mittag setzte der Andrang auf der Osterwiese ein. Josef Nürnberg

Zudem war bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Insbesondere die Kuchentafel bot passend zum Osterfest jede Menge süße Versuchungen. Wie immer verteilte ein lebensgroßer Osterhase im Laufe des Nachmittags Hunderte Ostereier und Osterhäschen. Mancher Besucher, der sich neben ihm ablichten ließ, fragte sich auch dieses Jahr wieder, wer wohl da im Hasenkostüm steckt.