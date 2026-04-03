Frühlingsfest lockt Scharen an Ostermarkt in Bad Sobernheim begeistert Besucher Bernd Hey 03.04.2026, 13:43 Uhr

i ...klingeling, hier kommen Eiermann und Osterhase: Für Groß und Klein war etwas geboten beim felkestädtischen Ostermarkt, zu dem erstmals die Kaufmannschaft SoAktuell eingeladen hatte. Bernd Hey. Bernd Hey.

Frühlingshaftes Treiben, bunte Stände und Musik verwandelten die Bad Sobernheimer Innenstadt in einen Anziehungspunkt. Neue Organisatoren und überraschende Aktionen sorgten für lebhafte Stimmung und volle Gassen.

Bei herrlichem Bilderbuchwetter mit 18 Grad fand der felkestädtische Ostermarkt statt. Erstmals nach der vakanten Marktmeisterstelle übernahm die Werbegemeinschaft SoAktuell mit ihrem Markt-Team die Ausrichtung und erwies sich als guter Gastgeber. Der Donnerstag ist traditionell ein gut besuchter Markttag.







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