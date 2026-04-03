Frühlingshaftes Treiben, bunte Stände und Musik verwandelten die Bad Sobernheimer Innenstadt in einen Anziehungspunkt. Neue Organisatoren und überraschende Aktionen sorgten für lebhafte Stimmung und volle Gassen.
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Bei herrlichem Bilderbuchwetter mit 18 Grad fand der felkestädtische Ostermarkt statt. Erstmals nach der vakanten Marktmeisterstelle übernahm die Werbegemeinschaft SoAktuell mit ihrem Markt-Team die Ausrichtung und erwies sich als guter Gastgeber. Der Donnerstag ist traditionell ein gut besuchter Markttag.