Viel los am Gründonnerstag
Osterkirmes in Kusel startet mit großem Besucherandrang
Der Fanfarenzug Kusel begeisterte direkt zu Beginn mit ihrer Musik
Der Fanfarenzug Kusel begeisterte direkt zu Beginn mit ihrer Musik
Andrea Brand

Mit Fanfaren und voller Vorfreude startet die Osterkirmes in Kusel. Was das Fest für Besucher und Schausteller bereit hält, verspricht spannende Tage voller Erlebnisse und Begegnungen.

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In Kusel hat am Donnerstag die Osterkirmes begonnen. Der Messeplatz war gut besucht, und den musikalischen Auftakt übernahm der Fanfarenzug Kusel, der für einen stimmungsvollen Beginn sorgte. Im Anschluss folgten kurze Ansprachen von Stadtbürgermeister Martin Hess, der Kuseline, Marktmeister Robert Selesi und Markus Braun von der Schaustellerfamilie.

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