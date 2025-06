Die Buchhandlung Osiander in der Mannheimer Straße vergrößert sich. Das Erd- und Obergeschoss werden umgebaut und modernisiert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 17. Juli an.

Wo vor nicht allzu langer Zeit Schuhe verkauft wurden, nämlich im früheren Schuhhaus Wagner in der Mannheimer Straße, herrscht derzeit rege Geschäftigkeit. Einerseits verkauft hier die Buchhandlung Osiander wie schon in Zeiten als man sich mit dem Schuhhaus Wagner die Verkaufsfläche teilte, Bücher, andererseits hört man hinter einer dicken provisorisch errichteten Schutzwand Bohrhammer und andere schwere Baugeräte. Ein untrügliches Zeichen, dass sich die Buchhandlung Osiander neu aufstellt.

Osiander erweitert die Ladenfläche auf das komplette Erdgeschoss. In diesem Zuge werden das Erd- und das bereits bestehende Obergeschoss umgebaut und modernisiert. Damit geht laut Information von Osiander-Geschäftsführer Martin Riethmüller eine Vergrößerung der Verkaufsfläche einher, die es ermöglicht, das Sortiment deutlich auszubauen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf einer größeren Auswahl an Spielwaren, einem eigenen Jugendbereich und erhöhter Aufenthaltsqualität.

i Derzeit laufen die Umbauarbeiten im ehemaligen Schuhhaus Wagner auf Hochtouren, sodass die Buchhandlung Osiander schon im Juli schon auf mehreren Etagen Bücher anbieten wird. Picasa. Josef Nürnberg

Wer hinter die Schutzwand schaut, der staunt nicht schlecht, Osiander erneuert eigentlich alles. „Wir freuen uns sehr darauf, unseren Kundinnen und Kunden in Bad Kreuznach nach dem Umbau ein noch attraktiveres Einkaufserlebnis bieten zu können“, sagt Martin Riethmüller. Osiander setze mit der Investition ein Zeichen für die Zukunft. Laut eigenen Angaben sei man die einzige Buchhandlung mit Vollsortiment in der Bad Kreuznacher Innenstadt. „Die Erweiterung ermöglicht es uns, unser Sortiment zu vergrößern. Besonders freut uns, dass wir künftig eine deutlich größere Auswahl an Spielwaren anbieten können“, erklärt der Geschäftsführer.

Im Zuge des Umbaus wird die Buchhandlung in Thalia Osiander umbenannt und somit noch mehr ein sichtbarer Teil einer starken Partnerschaft, die Osiander und Thalia vor rund fünf Jahren beschlossen haben. „Für unsere Kunden in Bad Kreuznach bleiben wir aber weiterhin Osiander und legen großen Wert auf unsere regionale Verbundenheit und unseren persönlichen Service – mit dem bekannten Team vor Ort“, verspricht Riethmüller. Der Umbau hat Anfang Juni begonnen und wird voraussichtlich bis zum 17. Juli dauern. Laut Riethmüller bleibt die Buchhandlung während des gesamten Umbaus geöffnet.

i Iris Prencipe (von links) ist froh, dass die beiden Schwestern Claudia Holbach und Julia Schulz, Töchter aus dem Haus Wagner, auch weiterhin in Bad Kreuznach geschäftlich tätig sind, indem sie statt Schuhe künftig Einlagen anbieten. Josef Nürnberg

Auch wenn das Schuhhaus Wagner in der Mannheimer Straße nun Geschichte ist, bleibt das Gebäude im Familienbesitz, da Thalia Osiander nur Mieter sind. Die beiden Wagner-Töchter, Claudia Holbach und Julia Schulz, sind auch weiterhin in Bad Kreuznach geschäftlich tätig. Unter dem neuen Namen „Wagner 2 Lebensgehfühl“ fertigen sie Jurtineinlagen in ihrem Ladengeschäft in der Römerstraße 1 in Bad Kreuznach. Die Fertigung von Einlagen ist für sie nicht neu und hatte schon im Schuhgeschäft Wagner Tradition. Nachdem allerdings die Nachfrage nach Jurtineinlagen immer größer wurde und Osiander den Wunsch geäußert hatte, seine Verkaufsfläche vergrößern zu wollen, entschieden sich Holbach und Schulz einen neuen Weg zu gehen.