Dorferneuerung im Blick
Ortsmitte Waldalgesheim: 2027 soll es losgehen
Der Abriss der ehemaligen Metzgerei Wenz, ist laut Helmut Schmitt eines von mehreren Gebäuden, das für die Gestaltung der neuen Ortsmitte weichen muss. Das alte Rathaus (links hinten), wird umgestaltet.
Dieter Ackermann

Die Waldalgesheimer setzen sich mit dem Thema Dorferneuerung auseinander. Große Projekte stehen dabei im Fokus. Mitte des Jahres oll das Konzept stehen. 

Das Thema Dorferneuerung, Schwerpunkt „Neue Ortsmitte“, ist im ehemaligen Knappenort, ein ganz großes und hat laut Ortsbürgermeister Helmut Schmitt ein kalkuliertes Finanzvolumen von 15 bis 20 Millionen Euro. Nach zwei gut besuchten Workshops (nach Fastnacht geht's weiter), einer vorausgegangenen Machbarkeitsstudie und terminierten Treffen mit Kindern und Jugendlichen, in Zusammenarbeit mit dem Büro für Städtebau und Umweltplanung ...

