Ortsbürgermeister Peter Michel aus Abtweiler kritisiert im VG-Rat die miserable kommunale Finanzausstattung durch das Land, die Dörfern jeden Handlungsspielraum nimmt. Eine Resolution ans Land ist angedacht. Kritik gibt es auch am Glasfaserausbau.

Peter Michel, der Ortsbürgermeister von Abtweiler, musste sich in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Nahe-Glan Luft machen. Der Grund: Die desolate Haushaltslage der großen und kleinen Kommunen im Land und die unzureichende kommunale Finanzausstattung, die die Orte in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt.

Abtweiler geht es da wie den meisten Orten in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und in der gesamten Region: Der Haushalt der 200-Einwohner-Gemeinde ist tiefrot, ohne allzu viel Aussicht auf Besserung. „Bei einem Minus von 80.000 Euro kann es sich Abtweiler nicht mal leisten, für ein paar Stunden einen Gemeindearbeiter einzustellen“, klagt er. Aber den brauche er, um die Unterhaltung der Ortsgemeinde und ihrer Liegenschaften zu sichern.

„Wir können uns nicht mal einen Besen kaufen.“

Ortsbürgermeister Peter Michel aus Abtweiler zur Haushaltslage

„Ehrlich gesagt können wir uns nicht mal einen Besen kaufen“, selbst das ließen die Vorgaben der Kommunalaufsicht nicht zu, die auf einen ausgeglichenen Haushalt poche. Die Verbandsgemeinde habe zwar die Umlage etwas senken können, doch das werde durch die höhere Kreisumlage gleich wieder aufgezehrt.

Bei seinen Ratskollegen stieß Michel (UBL) mit seiner Klage auf offene Ohren. Achim Schick (CDU), der Odernheimer Ortschef, plädierte dafür, in der nächsten Sitzung des VG-Rats eine gemeinsame Resolution „Richtung Mainz“ zu verfassen. Die Landesregierung sei bei diesem Thema der Adressat. Jörg Maschtowski (CDU) gab zu bedenken: „Die wissen das doch“. Trotzdem bekam Schick für seine Idee Zustimmung.

Mängel beim Glasfaserausbau

Für Ärger und Verdruss sorgt an Nahe und Glan zudem der Glasfaserausbau, allen voran die Leistung der Firma UGG. Die Bautrupps des Subunternehmers hinterließen vielerorts Mängel, herausgerissene Steine, Risse im Pflaster – und das über Monate und ohne Abhilfe zu schaffen.

Der Monzinger Ortschef Klaus Stein (SPD) wies darauf hin, dass die Anbieter kein Vertragsverhältnis mit den Ortsgemeinden oder der VG-Verwaltung haben. Denn die Unternehmen ziehen den Ausbau eigenwirtschaftlich durch, auf eigene Kosten und ohne Fördermittel. Insofern hat die öffentliche Hand weniger Handhabe, berechtigte Forderungen gegen die Firmen durchzusetzen, als es bei Vertragspartnern möglich wäre. Dies mache es schwieriger, Ansprüche durchzusetzen, schilderte Stein.

Auf die Schäden an öffentlichen Flächen, Straßen, Gehwegen und Gebäuden hat aber die Bauabteilung der VG-Verwaltung regelmäßig einen Blick, und erhebt auch regelmäßig Forderungen, die Mängel zu beseitigen. Laut Bauamtsleiter Christian Schick verschlingt das nach wie vor viel Arbeitszeit in seiner Abteilung.

„Es ist wichtig, die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, sonst wischen sie das weg wie vieles andere.“

Ortsbürgermeister Klaus Stein zur UGG

Schlechter seien indes die Privatleute dran, bei denen die Bautrupps Hausanschlüsse legen und die dabei entstandenen Mängel in Vorgärten und an den Häusern anschließend ignorieren, berichtete Stein. Er bat deshalb die VG-Verwaltlung, sich auch für diese Menschen einzusetzen, die oftmals selbst nicht die Kraft und den langen Atmen haben, ihre Ansprüche durchzusetzen. „Es ist wichtig, die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, sonst wischen sie das weg wie vieles andere“, sagte der Ortschef.

Peter Herrmann kritisierte, dass die UGG Bautrupps in anderen Verbandsgemeinden wie Rüdesheim aktuell bereits neue Baustellen beginnen, „und bei uns machen sie nichts fertig.“ Aus seiner Sicht arbeiten auch andere Anbieter nicht gut, „aber UGG sind die schlimmsten.“

Analyse zur kommunalen Wärmeplanung bald fertig

VG-Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) informierte über den Sachstand bei der kommunalen Wärmeplanung. Die VG hatte die Energiedienstleistungsgesellschaft; Rheinhessen-Nahe (EDG) im Frühsommer 2024 mit der Potenzialanalyse für mögliche Wärmenetze beauftragt. „Diese Analyse ist weitgehend abgeschlossen“, sagte Engelmann. Im nächsten Schritt werde die EDG dann Vorschläge machen, an welchen Stellen und in welchen Orten in der Verbandsgemeinde lokale Wärmenetze möglich sind. Diese Vorschläge sollen bis 30. Juni vorliegen. „In vielen Ortsgemeinden wird das nicht möglich sein, anderswo gibt es aber vielversprechende Ansätze“, berichtete Engelmann von den Zwischenergebnissen.

Ursprünglich sollten Analyse und Vorschläge schon Ende 2024 vorliegen. Die Analyse der Standorte möglicher lokaler Wärmenetze bezuschusst der Bund zu 90 Prozent. Doch weil die Ampelregierung Ende 2023 nach einer Haushaltssperre zunächst über Monate die Vergabe von Förderbescheiden gestoppt hatte, konnte der Auftrag erst Mitte 2024 vergeben werden.