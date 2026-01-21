Aufruhr in Münchwald Ortsbürgermeisterin Nicole Majchrzyk tritt zurück Markus Kilian 21.01.2026, 15:04 Uhr

i Nicole Majchrzyk hat ihr Amt als Ortsbürgermeisterin in Münchwald niedergelegt. Zuvor war sie in die Kritik geraten, weil sie eine Gemeinderatssitzung vorzeitig geschlossen hatte. Markus Kilian

Großes Aufsehen in einer kleinen Gemeinde: Die Ortschefin legt ihr Amt nieder. Der jüngste Streit um eine Garage sei allerdings nur der Auslöser gewesen, betont sie. Was die Kommunalaufsicht dazu sagt und wie es jetzt weitergeht.

Die Münchwalder Ortsbürgermeisterin Nicole Majchrzyk ist mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt zurückgetreten. Wie sie in einer Stellungnahme von Mittwoch, 21. Januar, mitteilt, haben beide Ratsmitglieder ihrer Wählergruppe ihre Mandate ebenfalls niedergelegt.







Artikel teilen

Artikel teilen