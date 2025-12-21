Ortsbürgermeisterin bricht Ratssitzung in Münchwald ab

Der Streit um die Nutzung einer gemeindeeigenen Garage in Münchwald durch die Feuerwehr schlägt Wellen: Während Ratsmitglieder die Angelegenheit erneut auf die Tagesordnung setzen wollen, bricht die Ortschefin die Sitzung ab.
Lesezeit 2 Minuten
Das Interesse der Bürgerschaft an Sitzungen des Gemeinderates ist ungebrochen. Wieder kamen mehr als 30 Bürger:innen in den Sitzungssaal des Gemeindehauses, um die zur Beratung und Beschlussfassung anstehenden Themen, die ja auch die dörfliche Entwicklung betreffen, zu verfolgen.