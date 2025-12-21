Streit um Nutzung einer Garage Ortsbürgermeisterin bricht Ratssitzung in Münchwald ab Reinhard Koch 21.12.2025, 15:23 Uhr

i Die rechte der drei gemeindeeigenen Garagen (links) wurde viele Jahre durch die örtliche Feuerwehr genutzt, zur Unterstellung von Gerätschaften und Material. Dieses Recht wurde ihr von Ortsbürgermeisterin Nicole Majchrzyk entzogen. Was aber fehlt ist ein Beschluss des Rates. Reinhard Koch

Der Streit um die Nutzung einer gemeindeeigenen Garage in Münchwald durch die Feuerwehr schlägt Wellen: Während Ratsmitglieder die Angelegenheit erneut auf die Tagesordnung setzen wollen, bricht die Ortschefin die Sitzung ab.

Das Interesse der Bürgerschaft an Sitzungen des Gemeinderates ist ungebrochen. Wieder kamen mehr als 30 Bürger:innen in den Sitzungssaal des Gemeindehauses, um die zur Beratung und Beschlussfassung anstehenden Themen, die ja auch die dörfliche Entwicklung betreffen, zu verfolgen.







