Wechsel in Bärweiler
Ortsbürgermeister Helmut Schmell hört Ende Oktober auf
In Bärweiler hinter dem Feuerwehrhaus und Dorfgemeinschaftshaus war Patenstich und erster Arbeitseinsatz, hier wurden mit einem
In Bärweiler hinter dem Feuerwehrhaus und Dorfgemeinschaftshaus war Patenstich und erster Arbeitseinsatz, hier wurden mit einem Bagger die Vorbereitungen des neuen Mehrgenerationenplatzes getroffen. Ortschef Helmut Schmell (links) war mit der Resonanz sehr zufrieden.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Ende einer Ära: Ortsbürgermeister Schmell tritt zurück und will an Alt-Ortschef Hans Gehm übernehmen. Welche Herausforderungen und Chancen bringt dieser Wechsel für die kleine Gemeinde Bärweiler mit sich?

Lesezeit 2 Minuten
Wechsel an der Ortsspitze in Bärweiler: In der jüngsten Ratssitzung kündigte Ortsbürgermeister Helmut Schmell an, am 31. Oktober aufzuhören. Schmell will das Amt an den Ersten Beigeordneten und Alt-Ortschef Hans Gehm übergeben. Ortschef Schmell war 2019 gewählt worden und er wird dieses Amt – wie bei seiner zweiten Wiederwahl 2024 angekündigt – zum 31.
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