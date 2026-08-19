Ende einer Ära: Ortsbürgermeister Schmell tritt zurück und will an Alt-Ortschef Hans Gehm übernehmen. Welche Herausforderungen und Chancen bringt dieser Wechsel für die kleine Gemeinde Bärweiler mit sich?

Wechsel an der Ortsspitze in Bärweiler: In der jüngsten Ratssitzung kündigte Ortsbürgermeister Helmut Schmell an, am 31. Oktober aufzuhören. Schmell will das Amt an den Ersten Beigeordneten und Alt-Ortschef Hans Gehm übergeben.

Ortschef Schmell war 2019 gewählt worden und er wird dieses Amt – wie bei seiner zweiten Wiederwahl 2024 angekündigt – zum 31.