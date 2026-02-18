Ein Arzt aus Bad Kreuznach bringt Hoffnung nach Burkina Faso: Christoph Meister operiert die „Ärmsten der Armen", um ihnen ein Leben ohne Hunger zu ermöglichen. Doch die Bedingungen vor Ort sind eine Herausforderung – selbst für erfahrene Mediziner.
Seit 8. Februar weilt der in Bad Kreuznach bestens bekannte Orthopäde Christoph Meister in Burkina Faso. Dort operiert der Mediziner mit seinem Team vom Verein Ortho-Hilfe-Afrika (OHA) bedürftige Patienten, „die Ärmsten der Armen“, wie es Meister ausdrückt.