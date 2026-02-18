Von Bad Kreuznach nach Afrika
Orthopäde Christoph Meister operiert in Burkina Faso
Dieser jungen Dame hatte Orthopäde Christoph Meister (rechts) das Jahr zuvor beide Hüftgelenke operiert. Zuvor hat die Frau gar
Dieser jungen Dame hatte Orthopäde Christoph Meister (rechts) das Jahr zuvor beide Hüftgelenke operiert. Zuvor hat die Frau gar nicht laufen können.
Christoph Meister/Ortho Hilfe Afrika

Ein Arzt aus Bad Kreuznach bringt Hoffnung nach Burkina Faso: Christoph Meister operiert die „Ärmsten der Armen", um ihnen ein Leben ohne Hunger zu ermöglichen. Doch die Bedingungen vor Ort sind eine Herausforderung – selbst für erfahrene Mediziner.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 8. Februar weilt der in Bad Kreuznach bestens bekannte Orthopäde Christoph Meister in Burkina Faso. Dort operiert der Mediziner mit seinem Team vom Verein Ortho-Hilfe-Afrika (OHA) bedürftige Patienten, „die Ärmsten der Armen“, wie es Meister ausdrückt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren