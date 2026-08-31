Neue Leiterin in Bad Kreuznach Ordnungsamtschefin nimmt auch E-Scooter ins Visier Cordula Kabasch 31.08.2026, 11:00 Uhr

i Tina Werner im Gespräch mit dem Kollegen Markus Kruft im fünften Stück des Rathauses am Kornmarkt. Dezernent Mirko Helmut Kohl, Luca Wolf und Jonas Wagner sind auch dabei. Cordula Kabasch

Das Ordnungsamt hat eine neue Leiterin: Die 56-jährige Tina Werner aus Oberhausen an der Appel führt rund 60 Mitarbeiter. Wichtig ist ihr ein gutes Arbeitsklima im Team. Auf ihrer Prio-Liste stehen auch verstärkte E-Scooter-Kontrollen in Zivil.

Das Bad Kreuznacher Ordnungsamt hat eine neue Leitung: Die 56-jährige Tina Werner aus Oberhausen an der Appel ist seit 1. August Chefin des Amtes im Rathaus am Kornmarkt und führt rund 60 Mitarbeiter. Damit schließt die Amtsrätin eine fast zehnjährige Lücke, wie ihr Chef Mirko Helmut Kohl erklärt.







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