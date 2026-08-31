Das Ordnungsamt hat eine neue Leiterin: Die 56-jährige Tina Werner aus Oberhausen an der Appel führt rund 60 Mitarbeiter. Wichtig ist ihr ein gutes Arbeitsklima im Team. Auf ihrer Prio-Liste stehen auch verstärkte E-Scooter-Kontrollen in Zivil.
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Das Bad Kreuznacher Ordnungsamt hat eine neue Leitung: Die 56-jährige Tina Werner aus Oberhausen an der Appel ist seit 1. August Chefin des Amtes im Rathaus am Kornmarkt und führt rund 60 Mitarbeiter. Damit schließt die Amtsrätin eine fast zehnjährige Lücke, wie ihr Chef Mirko Helmut Kohl erklärt.