Mordprozess in Bad Kreuznach
Opfer stirbt durch Hammerschläge auf den Hinterkopf
Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach. Hier muss sich ein 70-jähriger wegen Mordes seiner 66-jährig
Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach. Hier muss sich ein 70-jähriger wegen Mordes seiner 66-jährigen Lebensgefährtin vor der Schwurkammer des Landgerichts verantworten.
Markus Kilian

Die 66-Jährige, die im Oktober vergangenen Jahres getötet wurde, hatte schwerste Verletzungen durch Hammerschläge auf Hinterkopf und Gesicht. Diese Zertrümmerungen führten rasch zum Tod, wie die Rechtsmediziner vor der Schwurkammer berichteten.

Lesezeit 2 Minuten
Am 15. Oktober vergangenen Jahres starb eine 66-jährige Frau in Bad Kreuznach an den schweren Verletzungen, die ihr mit einem Hammer und einer Rohrzange beigebracht wurden. Seit dem 16. April läuft das Verfahren gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten, einen 70-Jährigen, der sich wegen Mordes vor der Schwurkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach verantworten muss.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerJustiz

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