Der Morbacher Musiksommer geht in die vierte Runde: Vom 27. Juni bis 29. August lädt das Kulturzentrum Belginum wieder zu einer vielfältigen Open-Air-Konzertreihe an unterschiedlichen Orten in der Gemeinde Morbach ein. Was 2022 als lokale Initiative begann, hat sich inzwischen zu einem überregional beachteten Bestandteil des Kultursommers entwickelt.

Kirner Brauerei neuer Hauptsponsor

Neu in diesem Jahr ist die Kirner-Bühne, benannt nach dem neuen Hauptsponsor Kirner Privatbrauerei, der den Morbacher Musiksommer ab 2025 unterstützt. So kann das Veranstaltungsformat nicht nur neue Akzente setzen, sondern auch zukunftsfähig aufgestellt werden. Die neue Bühne steht dabei symbolisch für eine starke Partnerschaft zwischen Kultur, Region und Wirtschaft.

Der Auftakt des Morbacher Musiksommers erfolgt traditionell auf dem Gelände des Kulturzentrums „Archäologiepark Belginum“ in Morbach-Wederath: Am 27. Juni eröffnet dort die aus der Radiosendung „SWR1 Hits and Storys“ bekannte Band „Pop History“ die Konzertreihe. Es folgen elf weitere Konzerte diverser Bands an unterschiedlichen Orten, etwa Burg Hunolstein oder Burg Baldenau.

Es bleibt gratis – wer will, kann spenden

Auch die bewährte Kooperation mit der St.-Anna-Kirmes, die vom 25. bis 29. Juli stattfindet, wird fortgesetzt. An jedem Kirmesabend bespielt eine andere Band eine Live-Bühne, organisiert von Vereinen und lokalen Bühnenbetreibern. Dabei übernimmt der Morbacher Musiksommer jeden Abend eine andere Bühne und unterstützt somit das Angebot – ein gelungenes Zusammenspiel von Kultur, Ehrenamt und Gemeinschaft.

Ganz im Sinne des Mottos des Kulturzentrums Belginum – „Kultur für alle“ – bleiben alle Konzerte auch 2025 kostenfrei zugänglich. Um die Veranstaltung dennoch nachhaltig zu sichern, besteht die Möglichkeit, durch den Kauf eines Supporter-Bändchens für fünf Euro einen freiwilligen Beitrag zu leisten.