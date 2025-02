Ampelaktion in Meisenheim Omas for Future appellieren: Geht wählen! Roswitha Kexel 03.02.2025, 13:00 Uhr

i Die Lichtzeichenanlage an der B420 war Startpunkt der Ampel-Aktion, die die "Omas for Future" der Regionalgruppe Nahe-Glan initiiert haben. Damit werben sie für die Teilnahme an der Bundestagswahl, die nach dem Scheitern der Ampelregierung erforderlich ist. Roswitha Kexel

Auch in der Glanregion ist die bevorstehende Bundestagswahl Dauerthema. Ein Aspekt der Debatte ist auch, dass viele von ihrem Wahlrecht gar nicht erst Gebrauch machen.

„Super, dass ihr sowas macht!“ Mehrfach erhielt die Regionalgruppe Nahe-Glan „Omas for Future“ Zustimmung und durfte sich über “Daumen hoch„-Zeichen von Fahrzeuginsassen bei ihrer Ampel-Aktion in Meisenheim freuen. Aber es gab nebenbei auch einen Zuruf aus einem geöffneten Autofenster: „AfD for Future!

