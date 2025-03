Der Neue ist vielen Mitarbeitern des Justizzentrums Bad Kreuznach in der John-F.-Kennedy-Straße bestens bekannt: Olivier Merten, der am Montag, 10. März, als neuer Direktor des Amtsgerichts Bad Kreuznach ernannt wurde, war hier bereits von 2013 bis 2020 als Richter tätig. Der gebürtige Berliner hat auch seine Richterlaufbahn in Rheinland-Pfalz begonnen, 2009 beim Amtsgericht Wittlich.

Jura ist Familientradition

In eine Juristenfamilie hineingeboren war die Berufswahl von Olivier Merten bedingt vorgezeichnet. „Nach meinen Neigungen in der Schule hätte es auch ein Physikstudium werden können“, erinnert sich Merten. Er entschied sich schließlich doch für die Familientradition, die auf den Großvater zurückgeht, der als Notar in Berlin tätig war, fortgesetzt von Mertens Vater, der als Rechtsanwalt in der Hauptstadt selbstständig war. Olivier Merten absolvierte sein Studium an der Freien Universität Berlin, zum Teil in Frankreich. Nach dem Referendariat war dann die Stadt zwischen Eifel und Mosel seine erste berufliche Station als Richter. 2010 wurde er für ein Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern versetzt.

Drei Monate war er davon im Justizministerium von Mecklenburg-Vorpommern und neun Monate als Richter am Amtsgericht Demmin tätig. Zurück im rheinland-pfälzischen Justizdienst war Olivier Merten 2011 als Richter an den Amtsgerichten Idar-Oberstein und Simmern tätig, 2013 wurde er am Amtsgericht Bad Kreuznach als Lebenszeitrichter ernannt. „Als Richter steht man, neben den Anwälten, in der ersten Reihe. Insbesondere als Familienrichter kommt man mit dem Bürger in Kontakt und muss ihm das erklären, was der Gesetzgeber im Recht geregelt hat“, erläutert Merten eine Sicht auf den Richterberuf.

Vermittlung des Rechts ist wichtige Aufgabe

Ein wichtiger Teil der Rolle der Richter sei es, einerseits zu einem Ergebnis zu kommen und andererseits auch das Ergebnis so zu begründen und so zu erklären, dass es auf eine möglichst hohe Akzeptanz stoße. Mit der neuen Position in Bad Kreuznach wurde Olivier Merten nicht zum ersten Mal Behördenleiter. In den vergangenen fünf Jahren konnte er als Direktor des Amtsgerichtes Idar-Oberstein ab September 2020 Erfahrungen in dieser Leitungsposition sammeln. Mit einer kurzen Unterbrechung von April bis Oktober 2024 für eine Abordnung an das Oberlandesgericht Koblenz. „Das war eine gute Zeit als Direktor in Idar-Oberstein“, so Mertens Fazit.

Dennoch griff er zu, als sich die Chance bot, wieder in die berufliche Heimat nach Bad Kreuznach zurückzukehren als Nachfolger der langjährigen Direktorin Brigitte Hill, die zum Jahresende 2024 in den Ruhestand ging. Die Behörde hat derzeit 76 Mitarbeiter, am Amtsgericht sind aktuell 15 Richter tätig. Als Vorteil sieht Merten, der noch den alten Gerichtsstandort in der Ringstraße kannte, dass im Justizzentrum alle Behörden unter einem Dach sind. In seiner Freizeit ist der Vater eines Sohnes, der mit seiner Familie im Mainzer Raum lebt, gerne in der Natur unterwegs. Skifahren gehört zu seinen Sportarten und zeitweise Judo.