Bürgermeisterwahl Sprendlingen Oliver Wernersbach tritt am 22. März für die CDU an Edgar Daudistel 13.11.2025, 16:30 Uhr

i In der Mitgliederversammlung der CDU wurde Oliver Wernersbach (Mitte) einstimmig zum Bürgermeisterkandidat nominiert. Mit dabei Landrat Thomas Barth (rechts) und Landtagkandidat Michael König (links). Geehrt wurden die Mitglieder Jens Peter Baisch (50 Jahre) (2.v.links), Markus Brühl (25 Jahre) (3.v.links) und Werner Karst (65 Jahre) (2.v.rechts). Edgar Daudistel

Parallel zur Landtagswahl wird am 22. März 2026 in Sprendlingen-Gensingen auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Die CDU hat dafür schon mal die Weichen gestellt.

In der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Sprendlingen-Gensingen wurde Oliver Wernersbach einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 22. März 2026 gewählt. Der 45-Jährige, seit Jahrzehnten kommunalpolitisch aktiv, tritt mit breiter Unterstützung an: Auch FDP und FWG stehen hinter seiner Kandidatur.







