Oliver Wernersbach tritt am 22. März für die CDU an

Parallel zur Landtagswahl wird am 22. März 2026 in Sprendlingen-Gensingen auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Die CDU hat dafür schon mal die Weichen gestellt.
In der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Sprendlingen-Gensingen wurde Oliver Wernersbach einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 22. März 2026 gewählt. Der 45-Jährige, seit Jahrzehnten kommunalpolitisch aktiv, tritt mit breiter Unterstützung an: Auch FDP und FWG stehen hinter seiner Kandidatur.