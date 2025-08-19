Die CDU hat Oliver Wernersbach als Kandidat für das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen aufgestellt. Der 46-Jährige ist seit Jahren kommunalpolitisch aktiv, beruflich ist er beim Sparkassenverband Rheinland-Pfalz tätig.

Oliver Wernersbach ist der Kandidat der CDU für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde. Zeitgleich mit der Landtagswahl am 22. März 2026 findet auch die Wahl des Verwaltungschefs statt. Einstimmig haben Vorstand und Fraktion der Christdemokraten den Beschluss gefasst, ihn in der im Herbst stattfindenden Mitgliederversammlung vorzuschlagen. Sie sehen in Wernersbach den geeigneten Kandidaten, um die Verbandsgemeinde erfolgreich in die Zukunft zu führen. „Erfahrung, Herzblut und klares Verständnis für die Herausforderungen unserer Zeit zeichnen Wernersbach aus“, lobt CDU-Fraktionsvorsitzender Sebastian Immesberger. „Er ist nicht nur verwaltungstechnisch versiert“, ergänzt das CDU-Urgestein Karl-Heinz Weller, „sondern auch menschlich überzeugend. Ein Bürgermeister für alle.“

Gebürtiger Sprendlinger mit langer Erfahrung

„Ich freue mich sehr über das große Vertrauen und die breite Unterstützung meiner Fraktion und des Vorstandes“, erklärte Wernersbach nach der Nominierung. Ihm sei wichtig, gemeinsam mit allen zehn Ortsgemeinden auf Augenhöhe zu arbeiten und die Verwaltung als modernen Dienstleister für die Bürger auszurichten. Sein Ziel ist es, zuzuhören, zu gestalten und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Der gebürtige Sprendlinger blickt auf langjährige kommunalpolitische Erfahrungen zurück. Er engagiert sich seit 1999 im Ortsgemeinderat seiner Heimatgemeinde Sprendlingen und im Verbandsgemeinderat. Seit 2014 ist er Erster Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich. In dieser Funktion konnte er umfangreiche Verwaltungserfahrung sammeln, Projekte initiieren und Bürgeranliegen direkt umsetzen. Im Kreistag Mainz-Bingen ist er Sprecher der Koalition aus CDU, SPD und FWG. Beruflich arbeitet der 46-Jährige als Referent für Personalmanagement und -strategie beim Sparkassenverband Rheinland-Pfalz.

Engagiert in Kultur und Sport﻿

Auch abseits der Politik ist Wernersbach tief in der Region verwurzelt. Er engagiert sich im kulturellen und sportlichen Vereinsleben und pflegt Kontakte, die bis in den Landkreis Mainz-Bingen, die Landespolitik und fachliche Netzwerke zur regionalen Entwicklung reichen. „Diese Verbindungen sind wertvolle Brücken, um Projekte voranzubringen, Fördermittel einzuwerben und unserer Region Gehör zu verschaffen“, betont er.

Für Oliver Wernersbach ist die Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters nicht nur eine politische Entscheidung, sondern eine echte Herzensangelegenheit. „Ich möchte in den kommenden Wochen und Monaten aktiv auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören, meine Ideen vorstellen und sie davon überzeugen, mich auf diesem Weg zu unterstützen“, betont er. Die Christdemokraten sind überzeugt, dass Wernersbach der richtige Kandidat ist, um die Verbandsgemeinde in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Auch die Signale aus der Bevölkerung und die Rückmeldungen sind bislang durchweg positiv und von großer Wertschätzung geprägt. Dabei schätzen sie, wie auch der Badenheimer Ortsbürgermeister Jan Ott, „seine Bodenständigkeit und die Bereitschaft zuzuhören.“