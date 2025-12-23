Oliver Bialy lässt sich nicht unterkriegen

Oliver Bialy hat sich immer für andere eingesetzt. Jetzt ist der 57-Jährige, der in Dorsheim lebt, selbst auf Hilfe angewiesen. Ein Schlaganfall hat sein Leben von einem Tag auf den anderen verändert.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel hat Anfang Mai dieses Jahres von jetzt auf gleich ein schwerer, lebensbedrohlicher Schlaganfall das Leben des mit beiden Beinen fest im Leben stehenden Oliver Bialy (57) völlig aus der Bahn geworfen. „Olli“, wie er von vielen liebevoll genannt wird, ist ein Mann, der das Ehrenamt geprägt hat wie kaum ein anderer.