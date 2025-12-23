Dorsheimer hatte Schlaganfall Oliver Bialy lässt sich nicht unterkriegen Dieter Ackermann 23.12.2025, 15:00 Uhr

i Ein lebensbedrohlicher Schlaganfall hat das Leben von Oliver Bialy von einer Sekunde auf die andere total verändert und auf den Kopf gestellt. Dieter Ackermann

Oliver Bialy hat sich immer für andere eingesetzt. Jetzt ist der 57-Jährige, der in Dorsheim lebt, selbst auf Hilfe angewiesen. Ein Schlaganfall hat sein Leben von einem Tag auf den anderen verändert.

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel hat Anfang Mai dieses Jahres von jetzt auf gleich ein schwerer, lebensbedrohlicher Schlaganfall das Leben des mit beiden Beinen fest im Leben stehenden Oliver Bialy (57) völlig aus der Bahn geworfen. „Olli“, wie er von vielen liebevoll genannt wird, ist ein Mann, der das Ehrenamt geprägt hat wie kaum ein anderer.







Artikel teilen

Artikel teilen