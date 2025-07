Einmal im Jahr verwandeln der Verein Classic Automobile Rüdesheim und das Weingut Welker-Emmerich Rüdesheim in einen Hotspot für Oldtimerfans und Weinfreunde. Hier stimmt einfach alles – ist es doch ein Fest zum Feiern, Staunen, Fachsimpeln und Genießen. Nur diesmal, bei der 16. Auflage, gab es einen Wermutstropfen. Denn zeitweise luden die Wolken ihre Fracht ab. Auch wenn dadurch in diesem Jahr weniger Fahrzeuge kamen, der Stimmung selbst tat das keinen Abbruch.

i Dank des Regenschirmes gab es keinen Kurzschluss trotz Regens am Kronleuchter. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Weingarten des Weingutes ist einfach so schön, da lässt sich auch bei Regen unter den alten Bäumen noch gemütlich feiern. Wem es dennoch zu nass wurde, der konnte sich in den gläsernen Pavillon oder in die Remise des Weingutes zurückziehen. Da es zudem nicht ununterbrochen regnete, blieb den Oldtimerfreunden noch genügend Zeit, sich die Schätzchen anzuschauen – Fahrzeuge der Wirtschaftswunderzeit oder auch die Generation Golf. So manch einer tat sich schwer, im Golf schon einen Oldtimer zu sehen, erschien es ihm doch, als wäre es erst gestern gewesen, dass VW ihn auf den Markt brachte. Unter den Oldtimern war der Golf dann auch einer der Jungspunde. Wobei Classic Automobile Rüdesheim es ohnehin nicht so ernst sieht, was in die Oldtimer-Arena einfahren darf.

i Mit einem echten Oldtimer, und zwar mit einem Antik-Fahrrad, kam Bernadette Hartkopf aus Rüdesheim zur Ausstellung. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Wer glaubt, einen Oldtimer zu besitzen, ist in Rüdesheim willkommen. Die Traktoren, darunter ein Lanz-Eilbulldog, sowie einige schöne Eicher-Traktoren aus der Mitte der 50er-Jahre waren zweifelsohne Oldtimer. Das gilt zwar ganz und gar nicht für Bernadette Hartkopf. Aber allemal für ihr Fahrrad der Wirtschaftswunderzeit, worauf sie sich trotz Regens geschwungen hatte und über den Festplatz radelte. Ihr Mann hatte ihr während der Zeit ihres Studiums diesen Oldtimer geschenkt. Sie hat ihn entrostet und mittels Hammerschlag für das passende Aussehen gesorgt. Übrigens nicht nur der Drahtesel hält bis heute, auch die Ehe hat gehalten.

i Ernst Kumpa und Tamara Hinterkirchner lieben es schick und fuhren Standesgemäß mit noblem Mercedes vor. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Überhaupt schreibt die Oldtimer-Szene immer wieder schöne Geschichten. So die von Tamara Hinterkircher aus Bad Kreuznach und Ernst Kumpa aus Wöllstein. Beide stehen auf Oldtimer-Mercedes. Da an den Schätzchen immer etwas zu schrauben ist, ist Kumpa ihr persönlicher Mechaniker. Abwerben ist übrigens zwecklos. „Der muss schon genug für mein Auto arbeiten“, erklärte die Frau mit dem schwarzen Mercedes.

i Auch ohne Dach ließ sich dieser Gast "Wein trifft Classik" nicht entgehen und spannte kurzerhand den Regenschirm auf. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Viel los war auch bei der Einfahrt auf das Gelände. Jede Dame im Oldtimer erhielt zur Begrüßung eine Rose. Zudem bekam jeder Fahrer, sofern er Wiederholungstäter ist, ein Foto von seiner Teilnahme im vergangenen Jahr. Gerne sehen es die Veranstalter, wenn Fahrer, Beifahrer oder auch Besucher im historischen Stil gekleidet sind. Schließlich passte auch die Musik mit Oldies aus den 50er- und 60er-Jahren hervorragend zur Veranstaltung. Auch kulinarisch bekamen die Besucher einiges geboten. Hierzu gehörten nicht zuletzt die Weine des Weingutes Welker-Emmerich. Der Dank galt zudem den örtlichen Vereinen, die die Veranstaltung wie immer unterstützt hatten.