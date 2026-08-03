Viel los in Bad Münster
Oldtimer und Frühschoppen brechen alle Rekorde 
Das Kapitän-Lorenz-Ufer in Bad Münster wurde bei der Anfahrt zum Oldtimerfrühschoppen zur Flaniermeile. Zoll wurde von den viele
Das Kapitän-Lorenz-Ufer in Bad Münster wurde bei der Anfahrt zum Oldtimerfrühschoppen zur Flaniermeile. Zoll wurde von den vielen Passanten dort nicht erhoben, aber Hupen war Pflicht.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Chromglanz und Picknickstimmung an der Nahe: Der Oldtimerfrühschoppen zog mehr Publikum denn je. Neuer Veranstalter verband Tradition mit frischen Ideen – das Kurparkfest zeigte sich in voller Fahrt.

Lesezeit 1 Minute
Bereits zum 31. Mal fand am Sonntag der beliebte Oldtimerfrühschoppen an der Nahepromenade und im Kurpark von Bad Münster am Stein statt. In diesem Jahr stand die Veranstaltung erstmals unter der Leitung von Andreas Schnorrenberger, der sie nach dem Aus des Verkehrsvereins Rheingrafenstein übernommen hat.
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