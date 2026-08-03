Chromglanz und Picknickstimmung an der Nahe: Der Oldtimerfrühschoppen zog mehr Publikum denn je. Neuer Veranstalter verband Tradition mit frischen Ideen – das Kurparkfest zeigte sich in voller Fahrt.
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Bereits zum 31. Mal fand am Sonntag der beliebte Oldtimerfrühschoppen an der Nahepromenade und im Kurpark von Bad Münster am Stein statt. In diesem Jahr stand die Veranstaltung erstmals unter der Leitung von Andreas Schnorrenberger, der sie nach dem Aus des Verkehrsvereins Rheingrafenstein übernommen hat.