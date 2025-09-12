Spannende Entscheidungsspiele und viele erinnerungsträchtige Anekdoten kamen beim Treffen ehemaliger Fußballer der DJK Adler Bad Kreuznach in der Straußwirtschaft Rapp auf das Tapet. Hans Faier hatte die Kameraden angeschrieben und eingeladen, die anfangs der 1970er fußballerisch Schlagzeilen machten.

Vor 1300 Zuschauern hatte die Truppe um Horst Kolb (später Eintracht-Torjäger beim Zweitliga-Aufstieg) und Wolfgang Stieb in Bretzenheim mit 6:3 gegen Weinsheim den Aufstieg in die A-Klasse geschafft. Trainer war damals der unvergessene spätere Eintracht-Präsident und Kult-Gastronom Uli Hofmann. Ein Jahr später ging es in Sobernheim vor 2000 Fans gegen die punktgleichen Merxheimer um das nächste Treppchen höher, aber man verlor 0:2. Damals war Uwe Hahn (später Darmstadt 98 und Torschütze des Jahres gegen die Bayern) zusammen mit Klaus Schläger und Bäcker Fickinger die Stützen. Das war’s dann mit der Adler-Herrlichkeit nach der Schlappe. Etliche starke Spieler orientierten sich in höheren Klassen – Stieb bei der Hassia in Bingen, Kolb bei der Eintracht. Dort war er mit seinen Treffern neben Jürgen „Ed“ Wilhelm und Kalle Volp maßgeblich für den Zweitliga-Aufstieg verantwortlich, brachte es dort immerhin auf 14 Einsätze. Die Adler spielten noch einige Jahre A-Klasse, stiegen dann ab und meldeten den Fußballbetrieb ab. In den besten Jahren hatte der Verein 650 Mitglieder – neben Fußball gab es Tischtennis, Volleyball und Gehen.

Die Brüder Tryankowski und vor allem Heinrich Schubert waren deutsche Spitze, wurden 1980 im Eintracht-Trikot Deutscher Mannschaftsmeister. Die Eintracht war zwar im damaligen Moebus-Stadion der „große Bruder“, aber die Adler waren in den Jugendteams meist vorne, gewannen Kreis- und Bezirkstitel. „Die hatten keine Chance gegen uns in der Jugend“, hieß es am Stammtisch. Ganz nach dem Namen: DJK – Deutsche Jugendkraft. Die katholische Bischofskonferenz hatte die Bewegung 1920 ins Leben gerufen – Jugendkraft sollte es nach dem Ersten Weltkrieg richten. Und in der Tat war der Erfolg landesweit groß – auch in Bad Kreuznach. Die Adler spielten damals Feldhandball, erinnert Rudi Herrmann, jahrzehntelang Adler-Vorstandsmitglied, an die Anfänge in Bad Kreuznach. Auf dem Gelände der heutigen Caritas in der Bahnstraße gab es eine Halle und einen Schotterplatz, wo man sich austoben konnte. 1934 war dann vorerst Schluss – die Nazis verboten den katholischen Verein.

i Die DJK Adler hatte auch mit Volksläufen großen Erfolg. Unser Bild blendet zurück auf den Silvesterlauf vor 40 Jahren. Auch der Marienwörth-Freundschaftslauf wurde von der DJK organisiert. Seibert Armin. Armin Seibert

In den zaghaften Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg betätigten sich auch die katholischen Geistlichen als Unterstützer, erinnerten sich einige bei der fröhlichen Runde in der Straußwirtschaft. Hier wie bundesweit. Die Adler waren wieder – wie andere DJKs – im Aufschwung – unter ihnen Weltstars wie Basketball-Hero Dirk Nowitzki, der bei der DJK Würzburg aktiv war.

Ein halbes Dutzend der Kreuznacher Adler-Kicker kam aus dem Kreuznacher Ellenfeld, wo der Kaplan zum Kicken animiert hatte. Darunter war auch der Organisator des Straußwirtschaftstreffs, Hannes Faier. Der ist zwar evangelisch, wurde aber auch im überwiegend katholischen Team akzeptiert. Er spielte dann zeitweise Eintracht 1b, schaffte es, wie er ehrlich zugab, nicht in die Adler-Erste.

i War mit der Resonanz auf seine Einladung zufrieden: Hans Faier (2.v.l). Seibert Armin. armin Seibert

Die hatte zwischendurch höhere Ziele, fuhr sogar mal ins Trainingslager am Titti-See im Schwarzwald. Trainer war damals der Eintracht-Torjäger der 1950er-Jahre, Mosakowski, der aus Bochum nach Kreuznach gekommen war. Er hatte beim 2:1 der Eintracht gegen die Walter-Elf an der Heidemauer beide Treffer markiert. Und der wollte die Adler aufbauen. Die hatten aber, wie sich die Altmeister scherzend erinnerten, in der Hotelbar schon ein paar Bierchen geschlabbert, als „Mosa“ zum Training rief. „No Training heute“, sagte Spielführer Horst Kolb für seine muntere Truppe, und „Mosa“ war bedient.

Beim Treff in der Straußwirtschaft hatte Jürgen Jäger (82) die weiteste Anreise. Er kam aus Brühl angereist, freute sich auf die alten Kameraden. 1968 bis 1971 und später von 1973 bis 1986 (am Ende in der AH) spielte er für die DJK. Sechs Jahre kickte auch Host Stoll (77) für die Adler, wechselte dann zum VfL Rüdesheim. Manfred Hermann war von 1965 bis 1973 für die DJK aktiv. So kamen am großen Tisch in der Straußwirtschaft viele Kicker-Jahre für die Adler zusammen. „Das wiederholen wir“, versprachen sich die Teilnehmer und bedauerten, dass schon einige der alten Fußballfreunde inzwischen verstorben sind.

Die Adler wollen wieder fliegen

Gibt es eigentlich die DJK Adler in Bad Kreuznach noch? Ja, es gibt sie. Günter Meurer und Georg Troll wurden im Frühjahr zu neuen Vorsitzenden gewählt. Der Verein hat aktuell 35 aktive Mitglieder. „Corona hat auch uns gebeutelt“, sagt die langjährige Vorsitzende Gabi Ehrlich, die zusammen mit ihrem Vorstandskollegen Rudi Herrmann die Vereinsgeschichte aufarbeitet. In die Coronazeit fiel das 100-jährige Vereinsbestehen, das ausfallen musste. Zur Geschichte gehört auch das Verbot in der Nazizeit und der insgeheim fortgesetzte Betrieb als „Germania“. „Wir sind wieder im Aufbau“, sagt Ehrlich und verweist auf das Tischtennis-Angebot sonntags in der Bahnstraße 26. In der kleinen Halle neben dem Vereinsheim „Adlerkeller“ wird auch Sport für Geflüchtete angeboten und man engagiert sich mit der Caritas beispielsweise mit Kochen für Bedürftige. Die Adler hatten in den 80er Jahren den Silvesterlauf organisiert, ebenso den Marienwörth-Freundschaftslauf und hatten das erste Kreuznacher Frauenfußballteam. Viel Stoff für die Vereinsgeschichte. Armin Seibert