Zünftige Feier in Odernheim Oktoberfest war in Windeseile ausverkauft Wilhelm Meyer 12.11.2025, 07:00 Uhr

i Das Disibodenberg Blasorchester Odernheim begeistert beim ausverkauften Jubiläums-Oktoberfest mit mitreißender Musik. Wilhelm Meyer

30 Jahre Blasorchester, ein ausverkauftes Oktoberfest und ein Verein, der Odernheim prägt. Wie aus einer kleinen Band ein unersetzlicher Teil der Gemeinde wurde.

30 Jahre Disibodenberg Blasorchester Odernheim : „Seid ihr bereit für unser Jubiläums-Oktoberfest?“, hieß es. Binnen fünf Tagen waren die Karten restlos ausverkauft! Alt und Jung kamen. Kaum brauchte Oliver Schneberger, Motor der Musikanten, diesem Publikum seine Mitstreiter vorstellen, nicht wenige sind seit der ersten Stunde dabei.







