Eine von der Freien Christengemeinde als Grundstückeigentümer angekündigte Mieterhöhung für Kindertagesstätte „Die Brücke“ könnte im Herbst 2026 das Aus für die Einrichtung bedeuten. Im Jugendhilfeausschuss der Stadt wurde nun darüber diskutiert.

Der Kindertagesstätte „Die Brücke“, die 1994 von der Freien Christengemeinde „Die Brücke“ gegründet wurde und seit 2012 vom Sozialwerk „Die Brücke“ getragen wird, könnte nach dem 31. August 2026 in finanzielle Schieflage geraten. Der Grund: Der Vermieter, die Freie Christengemeinde, hat ein Mietangebot vorgelegt, das eine Erhöhung von mehr als 300 Prozent der bisherigen Miete von monatlich 800 Euro vorsieht.

Im Jugendhilfeausschuss unterstrichen René Brede, Vorsitzender des Sozialwerkes, und dessen Stellvertreterin Sulamith Mörtzschke, die auch die Kita 1994 gegründet hat und sie seitdem leitet, dass der Trägerverein die ab 1. September 2026 geforderten Mietkosten niemals tragen kann. Wobei laut der Ausschussvorsitzenden Juliane Rohrbacher-Staaden der geforderte Mietpreis durchaus ortsüblich ist. Rohrbacher-Staaden unterstrich, dass die Stadt nicht einfach die Zuschüsse für die Brückenkita erhöhen könne. „Wir müssen die Bezuschussung bei all unseren freien Trägern gleichhalten“, erklärte sie. Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig der Stadt ihre freien Träger sind.

Um Landeszuschüsse bemühen

Das Thema wurde nur zur Information der Ausschussmitglieder in den Jugendhilfeausschuss eingebracht, damit die Mitglieder die nötigen Hintergrundinformationen erhielten. Brede, der wie Mörtzschke im Ausschuss Rederecht bekam, unterstrich, dass der Träger die Kita ohne weitere Zuschüsse ab September 2026 nicht weiter betreiben könne. Daran ändert auch nichts, dass die Fördergelder der Stadt für die Personalkosten der freien Träger 2023 von rund 95 auf 105 Prozent erhöht wurden und das Sozialwerk etwa 60.000 Euro per Anno mehr bekommt.

Martina Hassel schlug vor, dass sich die Kita um Landeszuschüsse bemühen sollte. Als theaterpädagogische Kita habe die Einrichtung ein Alleinstellungsmerkmal in Rheinland-Pfalz. Zudem solle man analog zum Waldorfkindergarten schauen, ob man nicht doch einen freiwilligen Elternbeitrag erheben könne. Brede war übrigens seit 2015 Pastor der Freien Christengemeinde „Die Brücke“ und Vorsitzender des Sozialwerks. Fünf Jahre später gründete er eine neue Kirchengemeinde, Missio, und verließ gemeinsam mit Mörtzschke die Brücke. Beide blieben jedoch Vorstandsmitglieder des Sozialwerks.

Seit 2021 gibt es den Mietvertrag mit Sozialwerk

Erstmals 2021 schloss die Freie Christengemeinde „Die Brücke“ mit dem Sozialwerk einen Mietvertrag. Aktuell zahlt das Sozialwerk 800 Euro Miete plus 500 Euro Nebenkosten im Monat. “Miete und Nebenkosten decken bei Weitem nicht die Finanzierungskosten, Abschreibungen und Nebenkosten der Freien Christengemeinde ’Die Brücke’„, teilte Eva Krzysko, Vorsitzende der Gemeinde, mit. Die Namensänderung des Trägervereinsim Jahr 2021 sei nach Krzyskos Einschätzung eine Distanzierung zur Freien Christengemeinde „Die Brücke“, die auch so den Eltern mitgeteilt wurde. „Dennoch ist die derzeit im Raum stehende Mieterhöhung noch nicht festgezurrt. Wir stecken noch in Verhandlungen“, informierte Krzysko. Zudem will auch das Jugendamt nach Lösungen mit dem Sozialwerk suchen.