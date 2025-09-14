Wer mit offenen Augen durch den Wald auf dem Zollstock spaziert, kann schon heute sehen, was Hitze und Trockenheit den Bäumen dort antun. Dass der Klimawandel nur durch den Umstieg auf saubere Energie, etwa aus Wind, Sonne oder Wasserkraft überhaupt noch ausgebremst werden kann und es keine gute Idee ist, weiterhin in großem Stil Öl oder Gas zu verbrennen, dürfte inzwischen jeder verstanden haben. Also ja, Windräder im Wald sind nicht schön, aus vielen guten Gründen. Und zugleich nein, es gibt faktisch keinen anderen Weg, als auch solche Flächen zu erschließen, um den Energiehunger des Industrielands Deutschland zu decken. Geht der Klimawandel ungebremst weiter, gibt es auf dem Zollstock irgendwann nämlich gar keinen Wald mehr zu schützen. Trotzdem ist Kritik an dem Projekt berechtigt. Nämlich daran, dass der Betreiber RWE sich davor gedrückt hat, die Öffentlichkeit fortwährend transparent zu informieren. Das ist trotz der neuen Beschleunigungsregeln möglich, aber eben nur dem Investor, nicht den Behörden. Und da nutzt ein Infomarkt am Ende, wenn bereits alles entschieden ist, dann auch nicht mehr viel, um Kritiker mit guten Argumenten mit ins Boot zu holen.