Vorfall in Bad Sobernheim
Ohne Fahrerlaubnis beim Amtsgericht im Auto vorgefahren
Ein Mann schaffte es, Polizei und Gericht in Bad Sobernheim zu verblüffen. Denn er kam ohne Fahrerlaubnis zu seinem Gerichtsterm
Ein Mann schaffte es, Polizei und Gericht in Bad Sobernheim zu verblüffen. Denn er kam ohne Fahrerlaubnis zu seinem Gerichtstermin. Verhandelt wurde gegen ihn wegen Fahrens ohne Führerschein.
Gegen ihn wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verhandelt - und er chauffierte sich selbst am Steuer eines Autos zum Gerichtstermin in Bad Sobernheim. 

Ohne Fahrerlaubnis zum Gerichtstermin im Auto vorgefahren: Am Mittwoch war ein Mann gegen Mittag zu einem Gerichtstermin beim Amtsgericht Bad Sobernheim gekommen. Gegen ihn wurde dort wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verhandelt. Allerdings war der Beschuldigte selbst mit einem Pkw zu dem Termin gefahren, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Also wurde gegen ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, wie die Polizei berichtet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Autoschlüssel beschlagnahmt. Doch damit nicht genug: Da kurze Zeit später bekannt wurde, dass das Fahrzeug unberechtigterweise mit dem Zweitschlüssel gefahren werden soll, ordnete die Staatsanwaltschaft zudem die Beschlagnahmung des Autos an.

