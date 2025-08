Die Starkregenereignisse in der Region häufen sich. Das hat Folgen: Nahezu jedes Mal werden Straßen und Grundstücke überflutet, Garagen laufen voll, die Feuerwehr muss ausrücken. Oft sind die Kanalabläufe (Gullys) verstopft, die Wassermassen können nicht abfließen. So wie am Sonntag, 28. Juli. Da traf es den Süden der Stadt.

Für die Straßenreinigung und damit auch für die Sinkkastenreinigung ist die Stadt Bad Kreuznach zuständig. Erledigt wird dies vom Bauhof. Dass dies im Hinblick auf die Topografie der Stadt eine nicht zu vernachlässigende Aufgabe ist, ist den Verantwortlichen bewusst. Permanent ist der Bauhof daher mit zwei Sinkkastenfahrzeugen im gesamten Stadtgebiet inklusive der Stadtteile unterwegs. Alle 30 Meter ist ein Gully, der von Laub, Steinen und anderen Materialien entleert werden muss. „Wir schaffen bis zu 100 Gullys am Tag und fahren auch auf Zuruf raus“, teilte der Leiter der Straßenreinigung, Georg Bürger, mit.

Neuralgische Stellen sind bekannt

Darum ist es gut, wenn Anwohner auf den Zustand der Kanaleinläufe achten und sich melden, wenn diese verstopft sind. Ein großes Problem liegt daran, dass Anwohner Laub und Geröll in die Gullys kehren, sodass diese schnell verstopfen. „Bitte den Kehricht in die Restmülltonne entsorgen“, bittet Bürger. Das Fassungsvermögen der im Ablauf befindlichen Sinkkästen ist übrigens unterschiedlich und reicht von gerade einmal fünf- über zehn- bis zu 20 Litern. Das Problem, dass bei Unwettern mit starken Regenfällen und Stürmen über Teerwege in den Weinbergen besonders viel Laub und Steine in die angrenzenden Straßen gelangen und die Gullyeinläufe zusetzen, sodass Oberflächenwasser nicht mehr in den Kanal fließen kann, ist bekannt. Bauhof-Leiterin Mareike Näher teilte mit, dass ihrer Mannschaft diese Kanaleinläufe bekannt sind, die häufig von Geröll aus angrenzenden Weinbergen verstopft werden. „Sinkkästen in diesen Bereichen werden von uns häufiger gereinigt“, betont sie. Sie weiß aber auch, dass Sinkkästen in besonders exponierten Lagen sich schon während eines einzigen Starkregenereignisses komplett zusetzen können.

i Erst nach dem Gewitter rückte der Bauhof aus, um den Dreck aus der Abflussrinne zu entfernen. "Warum nicht schon früher?", fragt Frase. Günther Frase

Zu den neuralgischen Punkten zählt das Neubaugebiet „In den Weingärten“. Zu den dortigen Entwässerungs- und Gullyproblemen äußert sich Anwohner Günther Frase in einem Schreiben an Oberbürgermeister Emanuel Letz: „Bei der Gewitterfront hatten wir innerhalb von circa 20 Minuten 17 Liter Niederschlag. Was zu erheblichen Problemen bei der Anfahrt über die Dürerstraße zu unserem Wohnquartier führte. Durch die abfließenden hohen Wassermassen, überwiegend aus der neuen Straße vom Humperdinckpark auf die Dürerstraße, konnte man nicht mehr von Autofahren, sondern musste von Autoschwimmen sprechen.“ Erst nach dem Gewitter reinigte der Bauhof die Abflussrinne. „Warum nicht schon früher?“, fragt Frase.

Mehr Regenrückhaltebecken

Frase zitiert darin auch aus dem geotechnischen Entwässerungsgutachten der Gaul Ingenieure zu den „Weingärten“, wonach „sich ein großer Teil des Niederschlagabflusses oberflächlich bevorzugt in den Feldwegen vollzieht. Diese zeigen aufgrund des hohen Wasseranfalls starke Erosionserscheinungen“. Die Folge sind Gullyeinläufe, die mit Kieselsteinen und Geröll „verstopft“ sind. Die neue Straße hinauf zum Humperdinckpark stelle da sogar eine deutliche wasserführende Verlängerung mit direkter Überflutungsbeschleunigung der unterliegenden Wohnquartiere da. Frase bittet die Stadt deshalb darum, alle Schacht- und Rückhaltesysteme zu überprüfen sowie, ob weitere Rückhalteanlagen notwendig werden. Die Stadt müsse aus seiner Sicht auch die Gullys und Abflussrinnen öfter reinigen.

Das Problem ist bekannt: So hat Diplom-Ingenieur Heinrich Webler vom Ingenieurbüro Dr. Pecher AG schon im Oktober 2023 im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr klar gemacht, dass vom Hang- und Oberflächenwasser wegen seiner Kessellage ganz Bad Kreuznach rundherum betroffen, die Bebauung durch Hangwasser bedroht sei. Er riet, im Umfeld der Stadt Regenrückhaltebecken anzuliegen und bestehende zu vergrößern oder Äcker zu renaturieren, um das Außengebietswasser aufzunehmen. „Denn wir werden in Zukunft infolge des Klimawandels mit noch mehr Wasser rechnen müssen“, so Webler.

Feuerwehr: Bürger müssen auch Vorsorge treffen

Gefordert ist aber auch jeder Bürger, persönlich Vorsorge bei sich daheim zu treffen: Nach den jüngsten Starkregeneinsätzen der Kreuznacher Feuerwehr wies Pressewart Alexander Jodeleit darauf hin, dass sich auch die Bürger um das rechtzeitige Entfernen von Laub und die Reinigung ihrer Kanaleinläufe kümmern sollten. „Viele Einsätze könnten vermieden werden, wenn vorher das Laub entfernt worden wäre, damit es die Kanaleinläufe bei Starkregen nicht verstopft“, appelliert Jodeleit: „Die Feuerwehr ist nicht Mädchen für alles.“ Eigentümer seien für die ordnungsgemäße Entwässerung auf ihrem Grundstück verantwortlich. Ein Beispiel: So stand eine Garage unter Wasser, und die Feuerwehr wurde gerufen. Nachdem die Wehrleute etliches Laub aus dem Ablauf entfernt hatten, lief das Wasser ohne weitere Maßnahmen ab.