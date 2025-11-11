Ölanschlag auf Verwaltungsgebäude der VG Bad Kreuznach

Ein nächtlicher Angriff mit ölhaltiger Substanz auf das Gebäude der VG-Verwaltung in Bad Kreuznach: Die Polizei ermittelt, die Hintergründe sind unklar.

In der Nacht von Montag, 10. November, auf Dienstag, 11. November, wurde auf das Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach ein Ölanschlag verübt. Darüber informiert die VG-Verwaltung in einer Pressemitteilung. Unbekannte Täter haben die Fassade, Teile des Eingangsbereichs und einen Dienstwagen mit einer ölhaltigen Substanz großflächig verunreinigt.

Der Vorfall wurde umgehend der Polizei gemeldet. Die Ermittlungsbehörden haben die Spurensicherung aufgenommen und prüfen den genauen Ablauf der Tat. Hinweise auf die Hintergründe liegen derzeit nicht vor. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist jedoch erheblich.

„Ein solcher Angriff richtet sich nicht nur gegen ein Gebäude, sondern gegen die Allgemeinheit“, betont VG-Bürgermeister Marc Ullrich. „Wir lassen uns durch solche Taten nicht einschüchtern. Unsere Verwaltung steht für Zusammenhalt, Transparenz und den Dienst an der Gemeinschaft.“

Die Beseitigung der Schäden sowie die Reinigung und Wiederherstellung der betroffenen Gebäudeteile werden mit Sicherheit einige Tage in Anspruch nehmen. Der Dienstbetrieb ist nicht beeinträchtigt und läuft wie gewohnt weiter.

Die Verbandsgemeinde bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer in der Nacht auf Dienstag, 11. November, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rheingrafenstraße 11 im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. red