Odernheims Weihnachtsbaum leuchtet als Zeichen ins Land

Die Adventszeit ist schon fast da - und auch die Odernheimer haben sich bereits auf die besonderen Wochen des Jahres gerüstet. Vom Humberg aus wird auch diesmal wieder eine beleuchtete Baumsilhouette weihnachtlich strahlen.
Weihnachten kann kommen. Festlich illuminiert ist Odernheim, die Bäume leuchten und am ersten Advents-Wochenende wird Odernheims Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern die Gemeinde erfreuen. Doch noch etwas. Vor mehr als 20 Jahren sagten sich Odernheims Rüstige Rentner: Wenn man vom Aussichtspunkt auf dem Humberg viel und weit sehen kann, wird auch der Aussichtspunkt von weit her bestens gesehen.