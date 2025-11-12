Kinder testen Instrumente aus Odenbacher Musikverein wirbt um Nachwuchs Roswitha Kexel 12.11.2025, 22:00 Uhr

i Unter Anleitung von Uwe Schmitt durften Kinder und Erwachsene verschiedene Musikinstrumente testen. Einige waren verwundert, wie einfach es sein kann, dem Instrument Töne zu entlocken. Roswitha Kexel

Der Odenbacher Musikverein ist auf der Suche nach Nachwuchs. Der Vorstand um Axel Knecht und Jochen Schnepp sowie Musiklehrer Uwe Schmitt gehen dabei kreative Wege.

Wie viele andere Musik- und Gesangvereine in der Region ist auch der im Frühjahr 1957 gegründete Musikverein Odenbach in die Jahre gekommen – sprich: Es fehlt der Nachwuchs. Aber der Vorstand um Axel Knecht und Jochen Schnepp sowie Musiklehrer Uwe Schmitt gehen kreative Wege, um junge Menschen für die Musik in der Orchestergemeinschaft zu gewinnen.







