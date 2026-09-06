Ab Montag steht Bad Kreuznachs Verkehr Kopf: Die Ochsenbrücke wird saniert, Busse umgeleitet und Fahrgäste müssen sich auf neue Haltestellen einstellen. Wer pünktlich ankommen will, sollte jetzt handeln.
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Auto- und Radfahrer sind ab Montag gewarnt, denn dann wird die Ochsenbrücke gesperrt sein – stadteinwärts. Der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) informiert über Änderungen im Busverkehr in Bad Kreuznach: Wegen Sanierungsarbeiten muss der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ab Montag, 7.