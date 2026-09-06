Verkehrslage in Bad Kreuznach
Ochsenbrücke gesperrt: Auch Busse müssen Umweg fahren
Verkehrsführung in Bad Kreuznach: Die Sperrung der Ochsenbrücke erfordert Umleitungen im Stadtverkehr.
Verkehrsführung in Bad Kreuznach: Die Sperrung der Ochsenbrücke erfordert Umleitungen im Stadtverkehr.
Rica Watenphul

Ab Montag steht Bad Kreuznachs Verkehr Kopf: Die Ochsenbrücke wird saniert, Busse umgeleitet und Fahrgäste müssen sich auf neue Haltestellen einstellen. Wer pünktlich ankommen will, sollte jetzt handeln.

Lesezeit 2 Minuten
Auto- und Radfahrer sind ab Montag gewarnt, denn dann wird die Ochsenbrücke gesperrt sein – stadteinwärts. Der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) informiert über Änderungen im Busverkehr in Bad Kreuznach: Wegen Sanierungsarbeiten muss der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ab Montag, 7.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren