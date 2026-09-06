Verkehrslage in Bad Kreuznach Ochsenbrücke gesperrt: Auch Busse müssen Umweg fahren Marian Ristow 06.09.2026, 10:00 Uhr

i Verkehrsführung in Bad Kreuznach: Die Sperrung der Ochsenbrücke erfordert Umleitungen im Stadtverkehr. Rica Watenphul

Ab Montag steht Bad Kreuznachs Verkehr Kopf: Die Ochsenbrücke wird saniert, Busse umgeleitet und Fahrgäste müssen sich auf neue Haltestellen einstellen. Wer pünktlich ankommen will, sollte jetzt handeln.

Auto- und Radfahrer sind ab Montag gewarnt, denn dann wird die Ochsenbrücke gesperrt sein – stadteinwärts. Der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) informiert über Änderungen im Busverkehr in Bad Kreuznach: Wegen Sanierungsarbeiten muss der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ab Montag, 7.







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