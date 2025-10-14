Freilichtmuseum Bad Sobernheim Obstbäume, Kräuter und Blütengenuss beim Pflanzenmarkt Wilhelm Meyer 14.10.2025, 11:00 Uhr

i Expertise lieferte auch Veranstaltungschef Thomas Södler beim Garten- und Pflanzenmarkt im Freilichtmuseum. Wilhelm Meyer

Eine große Auswahl an Pflanzen und Kräutern gab es für Besucher des Garten- und Pflanzenmarktes im Freilichtmuseum Bad Sobernheim zu entdecken. Auch ein Pflanzendoktor stand bei Fragen bereit.

Beim Pflanzenmarkt im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum erwartete Gartenfreunde ein vielfältiges Angebot. Auch wer lediglich seinen Blumenkästen zu neuem Schmuck verhelfen wollte, war genau richtig. Den Balkon zu einer frischen Kräutermeile zu machen, wird immer beliebter, war an den entsprechenden Ständen zu hören.







