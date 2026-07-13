Was tun bei alten Heizungen?
Obermeister: Im Einzelfall entscheiden
Ist der Ambassador eine sinnvolle Investition in die alte Ölheizungen?
Ist der Ambassador eine sinnvolle Investition in die alte Ölheizungen?
Silke Jungbluth-Sepp

Lässt sich mit einem Steuerungsgerät bis zu einem Drittel Heizöl bei Jahrzehnte alten Heizkesseln sparen? Stanislaw Krupa sagt ja. Simon Henkel, Obermeister der Heizungsbauerinnung im Kreis Bad Kreuznach hat Zweifel. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit einer separaten Steuerung alte Ölheizungen zu neuer Sparsamkeit zu bringen – das verspricht der Bad Sobernheimer Stanislaw Krupa mit dem Gerät Ambassador. Das steckerfertig gelieferte Bauteil soll die Heizzyklen effizienter machen, dafür sorgen, dass der Brenner nicht so häufig anspringt und bis zu einem Drittel des Ölverbrauchs einsparen.
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