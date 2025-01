Hilfe für Brandopfer Obdachlos nach Feuer: Ginsweiler spendet für Betroffene Roswitha Kexel 12.01.2025, 11:50 Uhr

i Den Schaden, der bei einem Gebäudebrand in Ginsweilers Hauptstraße entstanden ist, schätzt die Polizei auf einen mindestens sechsstelligen Betrag. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Feuerwehr/Maximilian Fritz

In Ginsweiler ist ein Wohnhaus durch einen Brand so stark beschädigt worden, dass die Bewohner nicht mehr dort leben können. Die Gemeinde ruft dazu auf, für die Betroffenen zu spenden, die bei Verwandten leben und kein eigenes Heim mehr haben.

Die Ortsgemeinde Ginsweiler hat einen Spendenaufruf gestartet. Der Grund: In einer Straße des 270-Seelen-Dorfes war es am Donnerstag in den frühen Abendstunden zu einem Gebäudebrand gekommen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Das Haus wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass es vorerst unbewohnbar ist.

