Das Interesse am Seniorennachmittag im Rahmen des Kreuznacher Jahrmarkts ist ungebrochen: Mehr als 100 Menschen über 70 kamen am Samstag und tauschten sich bei Kaffee und Kuchen miteinander aus.

Rund 140 Senioren über 70 waren am Samstag der Einladung der Stadt zum Seniorennachmittag ins Naheweinzelt gefolgt. Neben Kaffee und Kuchen sorgte Alleinunterhalter Albrecht Müller für die musikalische Umrahmung. Dazu winkten tolle Preise, die der Seniorenbeirat der Stadt organisiert hatte. So gab es neben Regenschirmen, die die Sehenswürdigkeiten Bad Kreuznachs zeigen, als Hauptgewinn einen Rollator.

i Mit etwas Glück konnten die Senioren, die zahlreich der Einladung ins Naheweinzelt gefolgt waren, am außergewöhnlichen Glücksrad tolle Preise gewinnen. Josef Nürnberg

Doch was viele Senioren seit Jahren am Samstag ins Naheweinzelt lockt, sind mehr als ein paar Gewinne. Für die meisten Gäste sind es der Austausch untereinander, aber auch das Gespräch mit Mitgliedern des Seniorenbeirats und mit dem Oberbürgermeister. Der nahm sich dann auch für die Gäste der Stadt viel Zeit, hörte geduldig zu und beantwortete die Fragen, die Senioren umtreiben. Scheinbar wurde nicht über die Stadt oder gar den Stadtvorstand geschimpft. „Wenn ich nicht angelogen wurde, gibt es seitens der Senioren keine Kritik an der Stadt", sagte Letz am Ende seines Rundgangs.

Feuerwerk kann wohl gezündet werden

Wobei er sich laut eigenen Worten mit Naheweinprinzessin Laura Ludwig „moralische Unterstützung" geholt hatte. Auch sie kam gut bei ihrem Rundgang an, hatte sie doch für jeden Gast ein freundliches Wort parat. Mit einer guten Nachricht wartete zum Seniorenkaffee zudem Beigeordneter Markus Schlosser auf: Denn Stand Samstag, 15.30 Uhr, kann das Feuerwerk stattfinden. „Die derzeitige Warnstufe lässt das Abbrennen des Feuerwerkes zu", informierte er.

i Naheweinprinzessin Laura Ludwig (links) unterhielt sich angeregt mit Hiltrud Warsowski. Josef Nürnberg

Für die betagten Senioren Grund genug zur Freude, denn für viele gehört das Feuerwerk einfach zum Jahrmarktabschluss dazu. Einer, der erstmals den Jahrmarktskaffee der Senioren besuchte, war Neubürger Heinz-Werner Gabel. „Die Idee des Treffens ist super, und ich bin überrascht, wie viele Menschen über 70 hier sind." Als Neubürger erfuhr Gabel dann auch ganz nebenbei, welche Aufgaben der Seniorenbeirat der Stadt hat. Laut Beiratsvorsitzendem Günter Sichau stehen auf der Agenda Themen wie bezahlbarer Wohnraum oder Altersarmut.