Der Mittelaltermarkt in Ebernburg soll nicht sterben. Oberbürgermeister Emanuel Letz will ihn als touristische Attraktion erhalten. Gleichwohl: Wie es weitergehen könnte, ist noch offen.
Lesezeit 2 Minuten
Das Aus für den Mittelaltermarkt in Ebernburg in diesem Jahr soll nicht bedeuten, dass das traditionsreiche Spektakel jetzt endgültig Geschichte ist. Der Verkehrsverein Rheingrafenstein und die Kultur und Tourismus gemeinnützige GmbH (KulT) hatten die Veranstaltung in dem Stadtteil abgesagt und in ihrer Begründung auch die Stadt scharf kritisiert.