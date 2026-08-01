Eine glatte Zwei für sich selbst – doch die Kritik an OB Emanuel Letz der Liste Faires Bad Kreuznach fällt deutlich aus. Während die Faire Liste von Stillstand spricht, verteidigt die FDP seinen Kurs.
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Das Sommerinterview des Oeffentlichen Anzeigers mit Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Emanuel Letz hat für Reaktionen und Diskussionen gesorgt.„Die Halbzeitbilanz des Oberbürgermeisters bestätigt aus Sicht unserer Fraktion den Eindruck einer Stadtpolitik ohne ausreichenden Gestaltungsanspruch.