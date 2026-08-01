Bad Kreuznachs OB im Fokus
OB Letz und die Zwei: Faire Liste rügt, FDP erklärt
Halbzeit: Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Emanuel Letz hat vier Jahre als Chef der Stadt absolviert – und nochmal vier vor sich
Halbzeit: Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Emanuel Letz hat vier Jahre als Chef der Stadt absolviert – und nochmal vier vor sich.
Markus Kilian

Eine glatte Zwei für sich selbst – doch die Kritik an OB Emanuel Letz der Liste Faires Bad Kreuznach fällt deutlich aus. Während die Faire Liste von Stillstand spricht, verteidigt die FDP seinen Kurs. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Sommerinterview des Oeffentlichen Anzeigers mit Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Emanuel Letz hat für Reaktionen und Diskussionen gesorgt.„Die Halbzeitbilanz des Oberbürgermeisters bestätigt aus Sicht unserer Fraktion den Eindruck einer Stadtpolitik ohne ausreichenden Gestaltungsanspruch.
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