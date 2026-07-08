Bad Kreuznachs Chef spricht
OB Letz hat Halbzeit: „Ich würde mir eine Zwei geben“
Emanuel Letz will nichts von Visionen wissen. Er sagt: Die Realität heißt Reparieren.
Emanuel Letz will nichts von Visionen wissen. Er sagt: Die Realität heißt Reparieren.
Markus Kilian

Vier Jahre im Amt, vier Jahre Kampf gegen U-Boote, Bürokratie und leere Kassen. Emanuel Letz zieht Bilanz – und verrät, warum er trotzdem weitermachen will und wo die Stadt noch immer hakt.

Lesezeit 8 Minuten
Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) hat Halbzeit. Vier Jahre sind seit seinem Amtsantritt - nach fulminantem Wahlkampf und -sieg gegen Sabine Drees (CDU). Wie lief’s denn so, Herr Letz? Der Oeffentliche Anzeiger hat mit dem OB gesprochen.

Herr Letz, die erste Hälfte Ihrer Amtszeit als Oberbürgermeister ist vorbei – wie fühlt sich diese Halbzeit an?

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