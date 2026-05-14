Oberbürgermeister und Baudezernent Emanuel Letz (FDP) sieht in der Innenstadt trotz einiger dauerhafter Leerstände positive Entwicklungen. Selbst am Eiermarkt scheint es nun etwas voranzugehen – im alten Ordnungsamt soll eine Gastronomie einziehen.
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Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) kennt natürlich die aktuelle Lage im Bauwesen – da knirscht es auf den Konten, da holpert die Ausführung. Deswegen gelte für ihn: „Ich freue mich über jedes Gebäude, an dem ein Gerüst steht.“ Na klar, manche Gerüste stehen schon ziemlich lange – so etwa der Rohbau Ecke Salinenstraße/Schlossstraße.