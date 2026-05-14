Leerstände in Bad Kreuznach OB Letz: „Freue mich über jedes Gebäude mit Gerüst“ Robert Neuber 14.05.2026, 11:00 Uhr

i Dieser Leerstand ist ein ärgerlich dauerhafter: das Brückenhaus über dem Ellerbach in der historischen Neustadt. Das Bild ist zwei Jahre alt, es sieht dort aber noch genauso aus. Das Gebäude steht zum Verkauf. Robert Neuber

Oberbürgermeister und Baudezernent Emanuel Letz (FDP) sieht in der Innenstadt trotz einiger dauerhafter Leerstände positive Entwicklungen. Selbst am Eiermarkt scheint es nun etwas voranzugehen – im alten Ordnungsamt soll eine Gastronomie einziehen.

Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) kennt natürlich die aktuelle Lage im Bauwesen – da knirscht es auf den Konten, da holpert die Ausführung. Deswegen gelte für ihn: „Ich freue mich über jedes Gebäude, an dem ein Gerüst steht.“ Na klar, manche Gerüste stehen schon ziemlich lange – so etwa der Rohbau Ecke Salinenstraße/Schlossstraße.







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