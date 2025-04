Zwar ging es in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr vor allem um die circa 60 Brücken in Trägerschaft der Stadt, die zum Großteil in einem erschreckend schlechten Zustand sind, bei Mitteilungen und Anfragen drehte sich aber einmal mehr vieles um den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Dort tauchte am Dienstag an der Friedensbrücke urplötzlich das Baustellenschild „Friedensbrücke vom 14. April bis 9. Mai gesperrt“ auf. Wegen des Datums könnte man es vielleicht für einen Aprilscherz halten, doch das war es mitnichten.

Ihn habe „heute Mittag fast der Schlag getroffen“, als er das Schild gesehen habe, so Norbert Welschbach (CDU), da ja die Friedensbrücke in Ebernburg als Umleitungsstrecke, vor allem von Pendlern aus dem Bereich Norheim und Niederhausen, genutzt werde, weil die Naheweinstraße immer noch komplett gesperrt ist. Dabei sei man doch so verblieben, dass die Friedenrücke erst dann gemacht werde, wenn die Naheweinstraße wieder befahrbar sei. „Ansonsten gibt es dort ein Riesenchaos.“

OB: Es gibt keine verkehrsrechtliche Anordnung

Auch Oberbürgermeister Emanuel Letz wusste davon nichts, war überrascht: „Mir fällt dazu auch nichts mehr ein“, sagte er. „Die machen einfach, ohne uns darüber mal in Kenntnis zu setzen.“ Welschbachs Fraktionskollege Manfred Rapp wollte es genauer wissen: Eigentlich hätte Ende Februar die Naheweinstraße fertig werden sollen, jetzt heiße es voraussichtlich Mitte Mai. Da sei doch klar, dass man dem Eigentümer, der Westnetz GmbH, rechtzeitig mitteilen müsse, dass sich das Zeitfenster nach hinten verschoben habe, kritisierte er. Laut Letz gibt es keine verkehrsrechtliche Anordnung von dem dafür zuständigen Ordnungsamt, wie der OB noch während der Sitzung ermitteln ließ. Und ohne die dürfe dort auch nicht gebaut werden. „Es wird keine Sperrung geben“, gab er als „brandaktuelle Mitteilung“ am Ende der Sitzung bekannt. „Wir werden das Ordnungsamt rausschicken.“

i Ein Ausbau des Parkplatzes an der Lindenallee würde 395.000 Euro zusätzlich kosten. Harald Gebhardt

Auch eine andere Mitteilung von Letz ließ aufhorchen. Nachdem er den Punkt barrierefreier Ausbau des Bahnhofs in Bad Münster in der Stadtratssitzung am 27. März kurzfristig und nur mit der Angabe wegen „weiterer freiwilliger Ausgaben für die Stadt“ hatte von der Tagesordnung nehmen lassen, erklärte er diesmal, um welche Ausgaben außerhalb des Bahnhofes es sich dabei handelt. Eine davon ist, wie Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse im Gespräch mit unserer Zeitung schon vermutet hatte, der Ausbau des Parkplatzes Süd an der Lindenallee (Kosten 395.000 Euro). Es könnten aber noch weitere flankierende Maßnahmen hinzukommen, wie Carsten Schittko von der Stadtplanung erläuterte. Es sind dies der Ausbau des Parkplatzes Nord an der B48 (280.000 Euro), die Errichtung einer Zaunanlage am Parkplatz Süd, die als einzige Pflicht ist (23.000 Euro), der öffentliche Straßenraum vor dem Bahnhof (195.000 Euro) sowie eine barrierefreie Toilettenanlage (76.000 Euro) plus 100.000 Euro Planungskosten. Die Kostenschätzung erfolgte nach dem Stand vom vierten Quartal 2021. Kalkuliert wurde mit einer Baukostensteigerung von 40 Prozent. Summa summarum würde sich – wenn man dies alles vornimmt – der Stadtanteil um etwa 1 Million Euro erhöhen, auf unterm Strich dann insgesamt etwas mehr als 3 Millionen Euro.

Für Rapp war dies indessen kein Grund, den Punkt von der Stadtratsitzung zu nehmen. Das seien doch zu 95 Prozent Dinge, die man gar nicht umsetzen werde, prognostizierte er und hoffte, dass der Beschluss auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung wieder drauf komme. Letz verteidigte sich: „Ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, wenn wir im letzten Stadtrat das beschlossen hätten, und dann kommen wir mit 1 Million on top.“ Es laufe auch nichts davon.