Wildes Durcheinander, geteilte Parkflächen und eine Stadt, die draufzahlt: Warum die Parkplatz-Politik am Kurhaus nicht nur Gäste verärgert, sondern auch die Stadtkasse belastet. OB Letz fordert klare Verhältnisse – doch der Vertrag steht im Weg.
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Jetzt äußert sich Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) zur Parkplatz-Debatte vor dem Kurhaus. Sein Statement ist klar: „Es ist legitim, dass wir gern marktgerechte Preise haben möchten. Wir müssen überall genau hinschauen und sehen, wie wir unseren Haushalt sanieren können“, sagt der Stadtchef im Gespräch mit unserer Zeitung.