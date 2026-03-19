Parkplatz-Blues am Kurhaus OB Letz: „Die Stadt legt drauf und hat nichts davon“ Marian Ristow 19.03.2026, 16:49 Uhr

i Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Emanuel Letz spricht in Bezug auf das Parkplatz-Dilemma auf dem Rolf-Ebbeke-Platz Klartext: "Es ist legitim, dass wir gern marktgerechte Preise für die Stellplätze haben möchten." Marian Ristow

Wildes Durcheinander, geteilte Parkflächen und eine Stadt, die draufzahlt: Warum die Parkplatz-Politik am Kurhaus nicht nur Gäste verärgert, sondern auch die Stadtkasse belastet. OB Letz fordert klare Verhältnisse – doch der Vertrag steht im Weg.

Jetzt äußert sich Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) zur Parkplatz-Debatte vor dem Kurhaus. Sein Statement ist klar: „Es ist legitim, dass wir gern marktgerechte Preise haben möchten. Wir müssen überall genau hinschauen und sehen, wie wir unseren Haushalt sanieren können“, sagt der Stadtchef im Gespräch mit unserer Zeitung.







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