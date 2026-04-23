Bad Münsterer Bauvorhaben
OB Letz: Bald wird an Paracelsus-Klinik weitergebaut
Die ehemalige Paracelsus-Klinik neben der Kurpark-Saline wird zu einem Wohnhaus umgebaut. Dabei kam es zu einem Baustopp.
Die ehemalige Paracelsus-Klinik neben der Kurpark-Saline wird zu einem Wohnhaus umgebaut. Dabei kam es zu einem Baustopp.
Robert Neuber

Seit einigen Wochen steht die Baustelle in der Kurhausstraße Bad Münsters still, obwohl 41 der 76 geplanten Wohnungen schon verkauft sein sollen. Der Baustopp sorgte für Gerüchte. Oberbürgermeister Emanuel Letz kündigt an: Es geht bald weiter. 

Lesezeit 2 Minuten
Eine Villa für 1,18 Millionen Euro ist nicht jedermanns Sache. Es gibt tatsächlich Menschen, die lieber eine Wohnung in dieser Preisklasse kaufen. Und deswegen ging die größte auf der früheren Paracelsus-Klinik geplante Penthouse-Wohnung wohl auch für den genannten Preis über den Ladentisch.

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Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

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