Sporttag in Bad Kreuznach Ob Judo oder Hockey: Beim VfL konnten alle mitmachen Jens Fink 21.06.2026, 18:00 Uhr

i Mit akrobatischen Hebefiguren begeisterten die "Sassy Cheetahs". Jens Fink

Was der VfL Bad Kreuznach als größter Breitensportverein des Kreises anbietet, zeigte er beim Tag des Sports auf dem Kornmarkt. Wer wollte, konnte verschiedene Angebote testen, egal ob Hockey, Judo – oder im Kanu.

Mit rund 40 verschiedenen Sportarten und Kursangeboten ist der VfL 1848 der bei Weitem größte Breitensportverein des Kreises. An seinem „Tag des Sports“ vermittelte der VfL auf dem Kornmarkt einen beeindruckenden Einblick in seine umfangreichen sportlichen Aktivitäten.







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