Sporttag in Bad Kreuznach
Ob Judo oder Hockey: Beim VfL konnten alle mitmachen
Mit akrobatischen Hebefiguren begeisterten die "Sassy Cheetahs".
Mit akrobatischen Hebefiguren begeisterten die "Sassy Cheetahs".
Jens Fink

Was der VfL Bad Kreuznach als größter Breitensportverein des Kreises anbietet, zeigte er beim Tag des Sports auf dem Kornmarkt. Wer wollte, konnte verschiedene Angebote testen, egal ob Hockey, Judo – oder im Kanu.

Lesezeit 1 Minute
Mit rund 40 verschiedenen Sportarten und Kursangeboten ist der VfL 1848 der bei Weitem größte Breitensportverein des Kreises. An seinem „Tag des Sports“ vermittelte der VfL auf dem Kornmarkt einen beeindruckenden Einblick in seine umfangreichen sportlichen Aktivitäten.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren