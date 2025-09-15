Viele Freiwillige haben in der Verbandsgemeinde Kirner Land beim dritten Kommunalen Freiwilligentag mitangepackt. Sie sorgten unter anderem für einen neuen Anstrich des Backes in Hochstetten-Dhaun und für eine neue Grillhütte in Kirn-Sulzbach.

Am Samstag packten beim dritten Kommunalen Freiwilligentag rund 250 Menschen an. In 23 Projekten setzten Vereine, Schulen, Kitas, Initiativen und Privatleute Zeichen für Zusammenhalt. 15 Vorhaben wurden umgesetzt, die übrigen folgen.

In Becherbach verschönerte ein Team unter Leitung von Bürgermeister Karl-Otto Selzer das Außengelände der Kita Regenbogen. In Hennweiler mussten Barfußpfad und Eidechsenburg mit Insektenhotel wegen Krankheitsfällen ausfallen, auch an der Grundschule wurde nicht gearbeitet. Alle drei Projekte sollen nachgeholt werden. In Hochstetten-Dhaun kümmerte sich eine Gruppe um den geologischen Lehrpfad, während am Backes gestrichen und Licht erneuert wurde.

i Frischer Anstrich und neue Beleuchtung: Am historischen Backes in Hochstetten-Dhaun packten Helfer tatkräftig an. Sebastian Schmitt

Besonders im Blick stand das Projekt der Pfadfinder DPSG in Kirn-Sulzbach. Gemeinsam mit dem Förderverein errichteten sie eine Grillhütte. Nach den Hochwasserschäden halfen Spenden der Bürkle-Stiftung und vieler Firmen. Schon Tage zuvor hatten die Männer des Fördervereins Material beschafft, Flächen vermessen, mit dem Bagger Oberboden abgetragen und Hütten gereinigt. Am Samstag packten zahlreiche Helfer von Förderverein, DPSG und weitere Freiwillige an.

Die alte Hütte erhielt ein neues Dach und einen frischen Anstrich, Container und WC wurden gestrichen, die Fläche mit Schotter aufgefüllt und eine neue offene Grillhütte gebaut. Organisiert wurde das Projekt maßgeblich von Nicole Böß, unterstützt von Marvin Preßnick, der vor Ort koordinierte.

i Naturwissen anschaulich vermittelt: Freiwillige pflegten und erneuerten den geologischen Lehrpfad in Hochstetten-Dhaun. Sebastian Schmitt

Auch andernorts zeigte sich Engagement: Die Kita Ohlmannstraße aus Kirn besuchte mit Kindern, Eltern und Erzieherinnen das Altenheim, wo generationsübergreifend gespielt wurde. Charlotte Gerlach schwärmte: „Frau Sprenger und die Bewohner haben uns herzlich willkommen geheißen, mit Kaffee, Tee, Saft und Leckereien. Die Kinder, Eltern und Bewohner hatten viel Spaß beim Spielen. Wir hatten tolle Gespräche und Freude – und wir planen schon weitere gemeinsame Projekte. Zum Abschluss wurde zusammen zu Mittag gegessen.“

i Neue Spielmöglichkeiten: In Simmertal verschönerten Ehrenamtliche den Kinderspielplatz für die jüngsten Dorfbewohner. Sebastian Schmitt

In Kirn-Sulzbach gestalteten Eva Dräger und Andreas Heck den Spielplatz neu. In Meckenbach räumte ein Team um Anne Linda Heimfarth Kirche und Außengelände auf. In Simmertal entstanden drei Projekte: ein Kindersportplatz, die Wiederbelebung des Aromawaldes und die Instandsetzung der Vitaltour Felsengarten. Auch in Kellenbach wurden Wegweiser und Infotafeln erneuert.

i Zum dritten Mal engagiert: Die DLRG beteiligte sich auch in diesem Jahr aktiv am Freiwilligentag im Kirner Land und präsentierte ihre Arbeit. Sebastian Schmitt

„Die Begeisterung war riesig, viele packten spontan mit an“, lobte VG-Bürgermeister Thomas Jung. Ein Dank ging an Laura Trojan, die als Ansprechpartnerin unermüdlich im Einsatz war – stets freundlich, motiviert und hilfsbereit. Krönender Abschluss war das Helferfest im Bürgerhaus Bärenbach. Dort stärkten sich die Teilnehmer bei Kartoffel- und Gulaschsuppe, nutzten die Fotobox für Selfies und stellten ihre Projekte vor. Bei guten Gesprächen wurde gefeiert. Auch die DLRG, zum dritten Mal dabei, präsentierte ihre Arbeit. Die Botschaft war eindeutig: Der Freiwilligentag hat Spuren an Wegen, Gebäuden und Plätzen hinterlassen – und in den Herzen der Menschen.