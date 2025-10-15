Hevert investiert Millionen Nußbaum: Blitzschnell von Einzeltabletten zum Karton 15.10.2025, 11:00 Uhr

i Einen Millionenbetrag hat Hevert in die neue Verpackungslinie investiert, die 120.000 Tabletten pro Stunde verarbeiten kann, wie Herstellungsleiter Manfred Wiedemer berichtet. Silke Jungbluth-Sepp

Zweieinhalb Millionen Präparate gehen jährlich beim Nußbaumer Arzneimittelhersteller Hevert vom Band. Dank einer Großinvestition in eine neue Verpackungslinie läuft dies bei den Tabletten seit einigen Monaten rascher. Wir haben uns das angeschaut.

Die Hygiene ist unübersehbar das Wichtigste, wenn es um die Produktion von Arzneimitteln geht. Neben der Qualitätskontrolle, denn die Reinheit der Rohstoffe muss natürlich ebenfalls stimmen. Diese Grundregeln für die Pharmabranche gelten auch in Nußbaum, im überschaubaren Hevert-Arzneimittelwerk, wo bis zu 120.







