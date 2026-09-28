Staudernheimer Geschichte
Nun können alte Schriftstücke digitalisiert werden
Begeistert zeigte sich der Vereinsvorstand von den Möglichkeiten der digitalen Sicherung des Archivbestandes des Staudernheimer
Begeistert zeigte sich der Vereinsvorstand von den Möglichkeiten der digitalen Sicherung des Archivbestandes des Staudernheimer Geschichtsvereins (von links): Franz Seiß (Schriftführer), Werner Hahn (stellvertretender Vorsitzender), Heinz Günther Großarth, Jacquelin Martini (Vorsitzende), Karl-Heinz Grimm (Kassenwart) Carsten Herzberg und Erhard Seiß.
Wilhelm Meyer

Der Verein Staudernheimer Geschichte freut sich über Hardware zur Bearbeitung von Bildern und Dokumenten. Damit können die gesammelten Fotos und Dokumente eingescannt und digital bearbeitet werden. Das Geld stammt aus EU-Leadermitteln.

Lesezeit 1 Minute
Welch besonderer Tag für den Verein Staudernheimer Geschichte. Carsten Herzberg von Heartsoft, Staudernheim, überreichte dem Verein die Hardware für die digitale Archivierung von Dokumenten und Bildern. Möglich ist das mit Unterstützung durch das Leader-Programm der EU für „Ehrenamtliche Bürgerprojekte“.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren