Der Verein Staudernheimer Geschichte freut sich über Hardware zur Bearbeitung von Bildern und Dokumenten. Damit können die gesammelten Fotos und Dokumente eingescannt und digital bearbeitet werden. Das Geld stammt aus EU-Leadermitteln.
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Welch besonderer Tag für den Verein Staudernheimer Geschichte. Carsten Herzberg von Heartsoft, Staudernheim, überreichte dem Verein die Hardware für die digitale Archivierung von Dokumenten und Bildern. Möglich ist das mit Unterstützung durch das Leader-Programm der EU für „Ehrenamtliche Bürgerprojekte“.