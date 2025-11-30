Sobernheimer Adventsmarkt Nun brennen die Lichter am weihnachtlichen Baum Wilhelm Meyer 30.11.2025, 18:00 Uhr

i Groß war das Vertrauen ins Wetter, ganz ohne Regendach kam die Stadtkapelle Bad Sobernheim dieses Mal aus Wilhelm Meyer

Die Adventszeit in Bad Sobernheim ist eingeleitet - die Lichter brennen am Baum auf dem Marktplatz. Doch es steht noch viel mehr auf dem Programm.

„Stimmen Sie sich mit ein!“ war die Einladung von Stadt und Werbegemeinschaft SoAktuell zum traditionellen Adventszauber, gekrönt vom Anzünden der Lichter am Baum. Zunächst aber dankten Bürgermeister Roland Ruegenberg und Bruno Schneider, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, vor allem dem Bauhof, aber auch allen, die an diesem Abend den Markt zu einem kleinen Adventsmarkt gemacht haben.







