Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Nummer 767: Alla dann und weiter so! Marian Ristow 17.10.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Kevin Rühle. MRV

„Alla dann“: Kolumnist Gerhard Engbarth feiert keinen runden Geburtstag, noch steht sonst etwas „Besonderes“ an, Lob gibt es trotzdem. Marian Ristow, Chef vom „Oeffentlichen“, bricht eine Lanze für den Kopf hinter „Alla dann“.

K olumne 767 ist am Freitag erschienen und ein Ende seiner Kolumne „Alla dann“ ist noch lange nicht in Sicht – deswegen ist es längst mal an der Zeit, Tausendsassa Gerhard Engbarth zu würdigen. Ohne Weihrauch und Podestbau, aber mit ernst gemeinten Worten der Anerkennung.







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