„Alla dann“: Kolumnist Gerhard Engbarth feiert keinen runden Geburtstag, noch steht sonst etwas „Besonderes“ an, Lob gibt es trotzdem. Marian Ristow, Chef vom „Oeffentlichen“, bricht eine Lanze für den Kopf hinter „Alla dann“.
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K olumne 767 ist am Freitag erschienen und ein Ende seiner Kolumne „Alla dann“ ist noch lange nicht in Sicht – deswegen ist es längst mal an der Zeit, Tausendsassa Gerhard Engbarth zu würdigen. Ohne Weihrauch und Podestbau, aber mit ernst gemeinten Worten der Anerkennung.